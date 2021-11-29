Різке похолодання: на яку погоду в Україні очікувати впродовж тижня

Синоптик розповіла, коли цього тижня погода в Україні різко зміниться

Погода в Україні, яка наприкінці листопада підготувала сюрпризи, впродовж тижня з 29 листопада по 5 грудня буде прохолодною і вологою. Про це "Телеграфу" повідомила синоптик Українського гідрометеорологічного центру Олександра Хала.

Прогнозується, що початок тижня, зокрема понеділок 29 листопада, ще буде відносно теплим. Температура повітря очікується в межах +9-14 градусів.

Карта УкрГМЦ на 29.11.2021. Джерело: meteo.gov.ua

Різке похолодання

Проте з вівторка, 30 листопада, розпочнеться різке похолодання. І температура знизиться у нічні години до 2-3 градусів морозу, а в денні становитиме від +2 до +8 градусів.

Карта УкрГМЦ на 30.11.2021. Джерело: meteo.gov.ua

Синоптик розповідає, що з середини та до кінця тижня утримається прохолодна погода з невеликими нічними морозами до -5 градусів і температурами +1-4 градуси вдень.

Дощі та мокрий сніг

Опадів цього тижня буде вдосталь, бо активна циклонічна діяльність над Європою впливатиме і на територію України. В понеділок, 29 листопада, дощитиме на заході нашої країни, в Карпатах подекуди можливий мокрий сніг. У вівторок, 30 листопада, у багатьох регіонах ймовірні опади змішаної фази – тобто дощ і незначний мокрий сніг.

І до кінця поточного тижня, зазначає синоптик, опади будуть спостерігатися у багатьох областях нашої країни.

Карта УкрГМЦ на 3.12.2021. Джерело: meteo.gov.ua

"Зима цього року прийде практично за розкладом, — розповіла Хала. – Якраз з перших зимових днів різко знизиться температура і в багатьох регіонах вже засніжить".

Читайте також: Категорія Україна Синоптик повідомив, коли всю Україну засипле снігом Початок першого зимового місяця очікується сніговим

Як повідомляв "Телеграф" раніше, синоптик пояснив поняття метеорологічної зими і розповів, коли чекати зимових холодів в Україні.