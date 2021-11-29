Резкое похолодание: какую погоду в Украине ожидать в течение недели
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Синоптик рассказала, когда на этой неделе погода в Украине резко изменится
Погода в Украине, которая в конце ноября подготовила сюрпризы, в течение недели с 29 ноября по 5 декабря будет прохладной и влажной. Об этом "Телеграфу" сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Александра Хала.
Прогнозируется, что начало недели, в частности, понедельник 29 ноября, еще будет относительно теплым. Температура воздуха ожидается в пределах +9-14 градусов.
Резкое похолодание
Однако со вторника, 30 ноября, начнется резкое похолодание. И температура снизится в ночные часы до 2-3 градусов мороза, а в дневные часы составит от +2 до +8 градусов.
Синоптик рассказывает, что с середины до конца недели удержится прохладная погода с небольшими ночными морозами до -5 градусов и температурами +1-4 градуса днем.
Дождь и мокрый снег
Осадков на этой неделе будет достаточно, потому что активная циклоническая деятельность над Европой будет влиять и на территорию Украины. В понедельник, 29 ноября, будет дождь на западе нашей страны, в Карпатах местами возможен мокрый снег. Во вторник, 30 ноября, во многих регионах возможны осадки смешанной фазы – то есть дождь и незначительный мокрый снег.
И до конца этой недели, отмечает синоптик, осадки будут наблюдаться во многих областях нашей страны.
"Зима в этом году придет практически по расписанию, – рассказала Хала. – Как раз с первых зимних дней резко снизится температура и во многих регионах уже заснежит".
Как сообщал Телеграф ранее, синоптик объяснил понятие метеорологической зимы и рассказал, когда ждать зимних холодов в Украине.