Зима задерживается? Прогноз погоды на декабрь в Украине

В декабре прогнозируется отклонение температуры от нормы – она будет выше

В Украине декабрь, который может начаться со снега, скорее будет напоминать по погоде позднюю осень, а не зиму. Более подробный прогноз на месяц "Телеграф" узнал у синоптика Игоря Кибальчича.

Температура в декабре

По словам синоптика, первый месяц зимы не сулит украинцам затяжных и суровых морозов.

"Как показывают свежие расчеты численных климатических моделей (в частности по данным CFSv2), декабрь на территории Украины ожидается относительно тёплым со среднемесячными температурами на 1-3 градуса выше климатической нормы", — рассказывает Кибальчич.

Прогноз аномалий среднемесячной температуры воздуха в Европе на декабрь 2021 года

Осадки в декабре

Синоптик отмечает, что прогнозируемое поле давления указывает на то, что среди особенностей атмосферной циркуляции будет преобладать западный перенос воздушных масс (о чём также свидетельствуют положительные значения индекса NAO). При этом, довольно часто через Украину будут проходить циклоны атлантического происхождения.

"Следовательно, количество осадков ожидается в пределах нормы, местами на 20-40% выше нормы", — пояснил синоптик.

Прогноз аномалий количества осадков в Европе на декабрь 2021 года

А вот атмосферное давление в целом за месяц окажется немного ниже нормы.

Снег в декабре

Как сообщил синоптик, в течение месяца периодически будет выпадать снег и мокрый снег, но устойчивого снежного покрова ждать не следует, поскольку часто будут наблюдаться оттепели и в целом температурный фон будет колебаться около 0.

Кроме того, подобная ситуация окажется благоприятной для частых туманов.

Морозы в декабре

Резких и сильных похолоданий, по прогнозу синоптика, не предвидится, хотя в отдельные дни не исключены морозы до -10…-15 градусов.

"Таким образом, первый месяц календарной зимы скорее будет напоминать по характеру погоды позднюю осень, нежели зиму, ведь устойчивого перехода среднесуточной температуры ниже 0 градусов (что является признаком наступления метеорологической зимы) скорее всего не произойдёт", — комментирует синоптик.

Погода на Новый год

О том, какая погода ожидается в канун Нового года, по словам эксперта, пока что говорить сложно. Более точные прогнозы на конец месяца он обещает озвучить после 20 декабря.

Читайте также: Категория Украина А снег и морозы будут? Что ждать от погоды на новогодние праздники В последние годы температура воздуха на новогодние праздники часто поднималась выше ноля.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ближайшие семь дней украинцам следует готовится к ухудшению погоды. Подробнее о прогнозе на текущую неделю рассказали в Укргидрометцентре.