А сніг та морози будуть? Що чекати від погоди на новорічні свята

В останні роки температура повітря на новорічні свята часто підіймалася вище нуля.

До Нового року залишається лише трохи більше ніж місяць і, як очікують синоптики, незабаром дощі змінюватимуться невеликими снігопадами, а тому багато українців уже починають ставити питання про те, якою буде погода на свята.

Варто зазначити, що через мінливість погоди останніми роками точних прогнозів синоптики не дають, проте, за попередніми прогнозами, очікувати по-справжньому "зимової" погоди не варто.

Це не означає, що українці на свята не побачать снігу зовсім, опади у вигляді мокрого снігу можуть випасти на всій території країни. Однак через те, що температура регулярно йтиме у "плюс", сподіватися, що він затримається надовго точно не варто.

Наприкінці 2021 року найтепліша погода очікується у східних регіонах країни, там вона рідко опускатиметься нижче -2 градусів за Цельсієм. Без морозів відбудуться свята і для мешканців Півдня України. А от на Заході місцеві жителі зможуть насолодитися не лише морозами, а й снігом.

Щодо столиці, то Новий рік там, швидше за все, буде дощовим.

Дещо більше конкретики можуть привнести дані про погоду на новорічні свята в попередні роки.

Як можна побачити з даних Gismeteo, плюсова температура у Києві в останній тиждень грудня та перший тиждень січня спостерігається в останні одинадцять років.

Погода на Новий рік з 2010 по 2021

Як повідомлялося раніше, в Укргідрометцентрі попередили, що цього тижня в Україну прийде похолодання, а в деяких регіонах температура навіть вдень може опускатися до -1 градусів.