А снег и морозы будут? Что ждать от погоды на новогодние праздники

В последние годы температура воздуха на новогодние праздники часто поднималась выше ноля.

До Нового года остается лишь чуть больше месяца и, как ожидают синоптики, вскоре дожди сменяться небольшими снегопадами, а потому многие украинцы уже начинают задаваться вопросом о том, какой будет погода на праздники.

Стоит отметить, что из-за переменчивости погоды в последние годы точных прогнозов синоптики не дают, однако согласно предварительным прогнозам, ожидать по-настоящему "зимней" погоды не стоит.

Это не значит, что украинцы на праздники не увидят снега вовсе, осадки в виде мокрого снега могут выпасть по всей территории страны. Однако из-за того, что температура регулярно будет уходить в "плюс", надеяться, что он задержится надолго точно не стоит.

В конце 2021 года наиболее тёплая погода ожидается в восточных регионах страны, там она редко будет опускаться ниже -2 градусов по Цельсию. Без морозов пройдут праздники и для жителей Юга Украины. А вот на Западе местные жители смогут насладиться не только морозами, но и снегом.

Что касается столицы, то Новый год там, скорее всего, будет дождливым.

Немного конкретики могут привнести данные о погоде на новогодние праздники в предыдущие годы.

Как можно увидеть с данных Gismeteo, плюсовая температура в Киеве в последнюю неделю декабря и первую неделю января наблюдается в последние одиннадцать лет.

Погода на Новый год с 2010 по 2021

Как сообщалось ранее, в Укргидрометцентре предупредили, что на этой неделе в Украину придет похолодание, а в некоторых регионах температура даже днем может опускаться до -1 градуса.