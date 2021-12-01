Снова будем без снега? Погода на Новый год в Украине

Сказочную снежную погоду в новогоднюю ночь ждать не стоит

В последнее время украинцы привыкли, что в канун Нового года и непосредственно в ночь с 31 декабря на 1 января в стране преобладает погода без сурового мороза и снегопадов. Вероятно, так будет и в этом году, как свидетельствуют предварительные прогнозы. Подробнее о том, какую погоду в Украине можно ожидать 31 декабря 2021 года, в комментарии "Телеграфу" сообщил народный синоптик Владимир Деркач.

Как он рассказал, последние десять дней первого зимнего месяца вряд ли будут соответствовать настоящей зимней погоде. По его словам, ночью еще будет морозно, а вот днем в основном будут преобладать плюсовые температуры.

Стоит отметить, что накануне 31 декабря в Украине ожидают достаточно высокие температурные показатели, как для зимы. Так что даже если в некоторых регионах Украины будет снег, то снежный покров вряд ли успеет задержаться до новогодней ночи.

Выше всего столбики термометров, как сообщал "Телеграф", могут подняться на востоке Украины, где ожидается не ниже 2 градусов мороза. Весьма теплую погоду в новогодние праздники могут ожидать и южные регионы. Вероятнее всего, настоящая зима порадует западную часть Украины, где возможны морозы и снегопады.

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Самые точные прогнозы на Новый год и другие зимние праздники в Украине, по словам метеорологов, появляются как минимум за 10 дней перед конкретной датой.

Ранее "Телеграф" информировал, что синоптик Игорь Кибальчич озвучил прогноз погоды на ближайший месяц в Украине. В декабре 2021 года ожидаются снежные дни, но температура, которая будет выше климатической нормы, вряд ли поспособствует образованию снежного покрова на земле.