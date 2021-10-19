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Як українці відпочиватимуть на Новий рік і Різдво: календар вихідних на свята

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Календар новорічних свят 2022 Новина оновлена 19 жовтня 2021, 10:56
Календар новорічних свят 2022

Новорічні свята подарують українцям три додаткових вихідних.

Зовсім скоро настане чарівна зимова пора, яка принесе з собою багато свят — День Святого Миколая, Католицьке Різдво, Новий Рік, Різдво Христове. А що "найприємніше", особливо для людей робочих, ці свята несуть із собою і вихідні.

Як українці відпочиватимуть на різдвяні свята

Відкриває низку додаткових вихідних Католицьке Різдво, яке відзначається 25 грудня. Так, як свято припадає в 2021 році на суботу, вихідний переноситься на понеділок 27 грудня, що означає, що ми будемо відпочивати 3 дні поспіль.

Вихідний переноситься на понеділок 27 грудня
Вихідний переноситься на понеділок 27 грудня

Далі кожному робочому українцю "під ялинку" Дід Мороз на Новий рік принесе ще один додатковий вихідний 3 січня, тому що свято випадає теж на суботу. При цьому відпрацьовувати неробочий понеділок не потрібно буде.

І завершує цей цикл — Різдво Христове 7 січня. Свято припадає на п’ятницю, і автоматично робить день вихідним. Більш того, робочий день в четвер 6 січня має бути скороченим.

У січні 2022 року українців чекає два додаткових вихідних
У січні 2022 року українців чекає два додаткових вихідних

Календарі церковних і державних свят на жовтень 2021 ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".

Теги:
#Різдво #Новий рік #Різдвяні свята #Новорічні свята #Різдво Христове #Свята #Вихідні #Вихідні дні #Католицьке Різдво #Православне Різдво
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