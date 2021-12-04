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Новий рік зі снігом чи без? Синоптик дала відповідь

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Новорічна ніч буде схожою на торішню
Новорічна ніч буде схожою на торішню

У період новорічних свят сніг йтиме, але швидко танутиме

У 2021 році погода на Новий рік, який зустрічаємо у ніч із 31 грудня на 1 січня, нагадуватиме торішню. Такий прогноз озвучила у коментарі "Телеграфу" завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Як свідчить довгостроковий прогноз, у період новорічних вихідних у всіх регіонах Україні не очікуються сильні "мінуси".

"Погода на цей Новий рік буде, ймовірно, як і того року. Майже один до одного. Вночі може бути мінус, в межах 5-6 градусів морозу", — зазначила Мартазінова.

Наприклад, минулого року 31 грудня у Києві температура повітря сягала від -2 до +8 градусів. Плюсові показники температури наприкінці грудня та на початку січня спостерігаються останні роки.

Крім того, навряд чи у новорічну ніч Україна буде укрита снігом. Хоча і синоптики прогнозують мокрий сніг, але через денні "плюси" снігове покривало на землі просто не встигне сформуватися.

"Вірогідні опади, але у вигляді мокрого снігу, який швидко танутиме, тому що грунт – теплий. Отже сніговий покрив не встигне утворитися", — пояснила Мартазінова.

Нагадаємо, грудень 2021 року очікується теплішим, ніж фіксувалося за останні роки спостережень. Докладніше про те, яку погоду очікувати цього місяця українцям, "Телеграфу" повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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#Погода #Погода в Україні #Новий рік
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