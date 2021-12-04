Новый год со снегом или без? Синоптик дала ответ

В период новогодних праздников снег будет идти, но быстро таять

В 2021 году погода на Новый год, который встречаем в ночь с 31 декабря на 1 января, будет напоминать прошлогоднюю. Такой прогноз озвучила в комментарии "Телеграфу" заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Как свидетельствует долгосрочный прогноз, в период новогодних выходных во всех регионах Украине не ожидается сильных "минусов".

"Погода на этот Новый год будет, вероятно, как и в том году. Почти один к одному. Ночью может быть минус, в пределах 5-6 градусов мороза", — отметила Мартазинова.

Например, в прошлом году 31 декабря в Киеве температура воздуха достигала от -2 до +8 градусов. Плюсовые показатели температуры в конце декабря и начале января наблюдаются последние годы.

Кроме того, вряд ли в новогоднюю ночь Украина будет укрыта снегом. Хотя и синоптики прогнозируют мокрый снег, но из-за дневных "плюсов" снежное покрывало на земле попросту не успеет сформироваться.

"Вероятны осадки, но в виде мокрого снега, который будет быстро таять, потому что почва – теплая. Так что снежный покров не успеет образоваться", — пояснила Мартазинова.

Напомним, декабрь в 2021 году ожидается более теплым, чем фиксировалось за последние годы наблюдений. Подробнее о том, какую погоду ожидать в этом месяце украинцам, "Телеграфу" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.