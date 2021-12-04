Укр

Новый год со снегом или без? Синоптик дала ответ

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
43
Новогодняя ночь будет похожей на прошлогоднюю
Новогодняя ночь будет похожей на прошлогоднюю

В период новогодних праздников снег будет идти, но быстро таять

В 2021 году погода на Новый год, который встречаем в ночь с 31 декабря на 1 января, будет напоминать прошлогоднюю. Такой прогноз озвучила в комментарии "Телеграфу" заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Как свидетельствует долгосрочный прогноз, в период новогодних выходных во всех регионах Украине не ожидается сильных "минусов".

"Погода на этот Новый год будет, вероятно, как и в том году. Почти один к одному. Ночью может быть минус, в пределах 5-6 градусов мороза", — отметила Мартазинова.

Например, в прошлом году 31 декабря в Киеве температура воздуха достигала от -2 до +8 градусов. Плюсовые показатели температуры в конце декабря и начале января наблюдаются последние годы.

Кроме того, вряд ли в новогоднюю ночь Украина будет укрыта снегом. Хотя и синоптики прогнозируют мокрый снег, но из-за дневных "плюсов" снежное покрывало на земле попросту не успеет сформироваться.

"Вероятны осадки, но в виде мокрого снега, который будет быстро таять, потому что почва – теплая. Так что снежный покров не успеет образоваться", — пояснила Мартазинова.

Напомним, декабрь в 2021 году ожидается более теплым, чем фиксировалось за последние годы наблюдений. Подробнее о том, какую погоду ожидать в этом месяце украинцам, "Телеграфу" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Теги:
#Погода #Погода в Украине #Новый год
Задержание "вагнеровцев" в Беларуси
Общество
Группа "кротов": бывший разведчик заявил о проблемах в Офисе президента (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Задержание "вагнеровцев" в Беларуси
Группа "кротов": бывший разведчик заявил о проблемах в Офисе президента (видео)
Дата публикации
Категория
Арсен Аваков
Санкции СНБО – не шутка: стало известно, почему Аваков критикует "слуг", но не наезжает на Зеленского
Дата публикации
Категория
Работа над медиа-площадками для "слуг" ведется полным ходом
Большое медиастроительство для президента: какие каналы будут работать на ОП и "Слуг народа"
Дата публикации
Категория
Новогодняя ночь будет похожей на прошлогоднюю
Новый год со снегом или без? Синоптик дала ответ
Дата публикации
Категория
Стало известно имя победителя шоу "Холостячка"
Кто победил во втором сезоне “Холостячки”: имя избранника Златы Огневич (фото)