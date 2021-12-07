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В Киеве монтируют главную елку страны: как выглядит новогодняя красавица (эксклюзивный фоторепортаж)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Рабочие уже размещают еловые ветки Новость обновлена 07 декабря 2021, 14:54
Рабочие уже размещают еловые ветки

Высота елки-2022 достигнет 31 метра

Во вторник, 7 декабря, на Софийской площади в Киеве начались работы по установке главного новогоднего дерева страны. Красавица-елка будет достигать в высоту 31 метра.

Фотографиями с места событиями поделился корреспондент "Телеграфа".

Так выглядят работы на Софиевке
Так выглядят работы на Софиевке

Рядом с каркасом дерева, на котором уже начали закреплять первые ветки, можно заметить еще несколько сооружений. Это потому, что на Софийской площади планируют устроить настоящий новогодний "уголок".

Первые елочные ветки уже на месте
Первые елочные ветки уже на месте

Помимо елки здесь будет расположен красочный рождественский вертеп, который согласно задумке должен стать рекордсменом Европы. Также стоит ожидать появления настоящего ярмарочного городка, различных фотозон и, что немаловажно, катка для любителей подобного вида отдыха.

Рядом с елкой построят вертеп
Рядом с елкой построят вертеп

Отметим, что главный посыл елки в этом году — рождественское настроение. Предварительная длина гирлянды, которой украсят ель, достигает 10 километров. 

Всего на установку дерева планируют потратить от 25 до 27 миллионов гривен. При этом финансирование берется якобы не из казны города, а от небезразличных спонсоров и меценатов.

Высота елки равна 31 метру
Высота елки равна 31 метру

Открытие главной елки страны традиционно планируют осуществить 19 декабря. 

Отметим, что с приходом декабря тема новогодних праздников традиционно обрела популярность. "Телеграф" уже рассказывал, стоит ли рассчитывать на снежную новогоднюю ночь, и делился секретами самого удачного образа для встречи 2022 года — года Тигра.

Теги:
#Киев #Украшения #Елка #Новый год #Фоторепортаж
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