Как одеться на Новый год, чтобы выглядеть стильно: модные советы Андре Тана
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Например, на корпоратив нужно одеваться элегантно и торжественно
Подготовку к новогодним праздникам следует начинать уже сейчас, чтобы не наверстывать все в последний момент. Выбирая одежду для новогоднего корпоратива, прежде всего следует помнить, что это бизнес-мероприятие в кругу коллег, а не друзей или родных. О том, на что обратить внимание при выборе новогоднего образа, рассказал украинский дизайнер Андре Тан, который ранее раскрыл модные тренды весны-лета 2022 года.
Несколько дельных советов модельер дал на своей странице в Инстаграме.
- Блестящий дресс-код — хит сезона ближайших корпоративов, отмечает Тан. В тренде будут как платья мини, так и в пол. Все зависит от рамок, которые задает ваша компания. Выбор самых смелых — экстравагантные перья.
- Аксессуары. Обратите внимание на серьги "люстры в уши" и объемные браслеты, которые можно попробовать поносить даже на плечах. Также можно использовать тренд "кольца на каждом пальце".
- Рекомендует дизайнер удержаться от платьев, оголяющих фигуру, где видно более 50% тела. Другая крайность — прийти в рабочей повседневной одежде. Не забывайте, что стоит наградить и себя в этот праздник.
- Андре Тан не советует использовать меха в нарядах на корпоратив. Также частая ошибка ー создать образ на корпоратив, дополнив свой стандартный офисный лук ажурными колготками — это дурной тон!
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