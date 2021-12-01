Как одеться на Новый год, чтобы выглядеть стильно: модные советы Андре Тана

Например, на корпоратив нужно одеваться элегантно и торжественно

Подготовку к новогодним праздникам следует начинать уже сейчас, чтобы не наверстывать все в последний момент. Выбирая одежду для новогоднего корпоратива, прежде всего следует помнить, что это бизнес-мероприятие в кругу коллег, а не друзей или родных. О том, на что обратить внимание при выборе новогоднего образа, рассказал украинский дизайнер Андре Тан, который ранее раскрыл модные тренды весны-лета 2022 года.

Несколько дельных советов модельер дал на своей странице в Инстаграме.

Блестящий дресс-код — хит сезона ближайших корпоративов, отмечает Тан. В тренде будут как платья мини, так и в пол. Все зависит от рамок, которые задает ваша компания. Выбор самых смелых — экстравагантные перья.

Андре Тан рассказал, что надеть на новогодний корпоратив

Аксессуары. Обратите внимание на серьги "люстры в уши" и объемные браслеты, которые можно попробовать поносить даже на плечах. Также можно использовать тренд "кольца на каждом пальце".

Рекомендует дизайнер удержаться от платьев, оголяющих фигуру , где видно более 50% тела. Другая крайность — прийти в рабочей повседневной одежде. Не забывайте, что стоит наградить и себя в этот праздник.

, где видно более 50% тела. Другая крайность — прийти в рабочей повседневной одежде. Не забывайте, что стоит наградить и себя в этот праздник. Андре Тан не советует использовать меха в нарядах на корпоратив. Также частая ошибка ー создать образ на корпоратив, дополнив свой стандартный офисный лук ажурными колготками — это дурной тон!

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