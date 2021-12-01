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Как одеться на Новый год, чтобы выглядеть стильно: модные советы Андре Тана

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Здесь мы узнаем, как правильно одеться на празднование Нового года-2022 на работе Новость обновлена 01 декабря 2021, 09:57
Здесь мы узнаем, как правильно одеться на празднование Нового года-2022 на работе

Например, на корпоратив нужно одеваться элегантно и торжественно

Подготовку к новогодним праздникам следует начинать уже сейчас, чтобы не наверстывать все в последний момент. Выбирая одежду для новогоднего корпоратива, прежде всего следует помнить, что это бизнес-мероприятие в кругу коллег, а не друзей или родных. О том, на что обратить внимание при выборе новогоднего образа, рассказал украинский дизайнер Андре Тан, который ранее раскрыл модные тренды весны-лета 2022 года.

Несколько дельных советов модельер дал на своей странице в Инстаграме.

  • Блестящий дресс-код — хит сезона ближайших корпоративов, отмечает Тан. В тренде будут как платья мини, так и в пол. Все зависит от рамок, которые задает ваша компания. Выбор самых смелых — экстравагантные перья.
Андре Тан рассказал, что надеть на новогодний корпоратив
Андре Тан рассказал, что надеть на новогодний корпоратив
  • Аксессуары. Обратите внимание на серьги "люстры в уши" и объемные браслеты, которые можно попробовать поносить даже на плечах. Также можно использовать тренд "кольца на каждом пальце".
  • Рекомендует дизайнер удержаться от платьев, оголяющих фигуру, где видно более 50% тела. Другая крайность — прийти в рабочей повседневной одежде. Не забывайте, что стоит наградить и себя в этот праздник.
  • Андре Тан не советует использовать меха в нарядах на корпоратив. Также частая ошибка ー создать образ на корпоратив, дополнив свой стандартный офисный лук ажурными колготками — это дурной тон!

Ранее "Телеграф" рассказывал, от какой раскраски лучше отказаться при встрече 2022 годагода Черного Водяного Тигра.

Теги:
#Андре Тан #Корпоративы #Мода 2021 #Мода 2022
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