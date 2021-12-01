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Як одягтися на Новий рік, щоб виглядати стильно: модні поради Андре Тана

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Тут ми дізнаємось, як правильно одягнутися на святкування Нового року-2022 на роботі Новина оновлена 01 грудня 2021, 09:57
Тут ми дізнаємось, як правильно одягнутися на святкування Нового року-2022 на роботі

Наприклад, на корпоратив потрібно одягатися елегантно та урочисто

Підготовку до новорічних свят слід розпочинати вже зараз, щоб не надолужувати все в останній момент. Вибираючи одяг для новорічного корпоративу, перш за все слід пам’ятати, що це бізнес-захід у колі колег, а не друзів чи рідних. Про те, на що звернути увагу при виборі новорічного образу, розповів український дизайнер Андре Тан, який раніше розкрив модні тренди весни-літа 2022 року.

Декілька слушних порад модельєр дав на своїй сторінці в Інстаграмі.

  • Блискучий дрес-код — хіт сезону найближчих корпоративів, зазначає Тан. У тренді будуть як сукні міні, так і в підлогу. Все залежить від рамок, які задає ваша компанія. Вибір найсміливіших — екстравагантне пір’я.
Андре Тан розповів, що вдягнути на новорічний корпоратив
Андре Тан розповів, що вдягнути на новорічний корпоратив
  • Аксесуари. Зверніть увагу на сережки "люстри у вуха" та об’ємні браслети, які можна спробувати поносити навіть на плечах. Також можна використовувати тренд "кільця на кожному пальці".
  • Рекомендує дизайнер утриматися від суконь, що оголюють фігуру, де видно понад 50% тіла. Інша крайність — прийти в робочому повсякденному одязі. Не забувайте, що варто нагородити і себе в це свято.
  • Андре Тан не радить використовувати хутра у вбраннях на корпоратив. Також часта помилка — створити образ на корпоратив, доповнивши свій стандартний офісний лук ажурними колготками — це поганий тон!

Раніше "Телеграф" розповідав, від якої розкраски краще відмовитися при зустрічі 2022 рокуроку Чорного Водяного Тигра.

Теги:
#Андре Тан #Корпоративи #Мода 2021 #Мода 2022
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