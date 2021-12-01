Як одягтися на Новий рік, щоб виглядати стильно: модні поради Андре Тана

Наприклад, на корпоратив потрібно одягатися елегантно та урочисто

Підготовку до новорічних свят слід розпочинати вже зараз, щоб не надолужувати все в останній момент. Вибираючи одяг для новорічного корпоративу, перш за все слід пам’ятати, що це бізнес-захід у колі колег, а не друзів чи рідних. Про те, на що звернути увагу при виборі новорічного образу, розповів український дизайнер Андре Тан, який раніше розкрив модні тренди весни-літа 2022 року.

Декілька слушних порад модельєр дав на своїй сторінці в Інстаграмі.

Блискучий дрес-код — хіт сезону найближчих корпоративів, зазначає Тан. У тренді будуть як сукні міні, так і в підлогу. Все залежить від рамок, які задає ваша компанія. Вибір найсміливіших — екстравагантне пір’я.

Андре Тан розповів, що вдягнути на новорічний корпоратив

Аксесуари. Зверніть увагу на сережки "люстри у вуха" та об’ємні браслети, які можна спробувати поносити навіть на плечах. Також можна використовувати тренд "кільця на кожному пальці".

Рекомендує дизайнер утриматися від суконь, що оголюють фігуру , де видно понад 50% тіла. Інша крайність — прийти в робочому повсякденному одязі. Не забувайте, що варто нагородити і себе в це свято.

, де видно понад 50% тіла. Інша крайність — прийти в робочому повсякденному одязі. Не забувайте, що варто нагородити і себе в це свято. Андре Тан не радить використовувати хутра у вбраннях на корпоратив. Також часта помилка — створити образ на корпоратив, доповнивши свій стандартний офісний лук ажурними колготками — це поганий тон!

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