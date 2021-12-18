Укр

В Киеве сегодня зажигают главную елку страны (онлайн-трансляция)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Елка Новость обновлена 18 декабря 2021, 14:46
Елка

В этом году главной тематикой праздников выбрано рождение Иисуса.

В этом году в Киеве будет нарушена многолетняя традиция, согласно которой главную елку страны зажигали 19 декабря. Вместо того, она начнет светиться на день раньше, 18 декабря в 17:00.

"Телеграф" решил напомнить, что известно о новогодней красавице, которая будет украшать центральную площадь столицы.

Как хорошо знают жители Киева, вокруг елки обычно располагаются праздничные локации будь то ярмарки, катки, фотозоны, концертные площадки и другое. В этом году из-за пандемии коронавируса размах празднований будет поскромнее, однако это не значит, что их не будет вовсе.

Что касается праздничного дерева, то оно в этом году будет высотой в 31 метр, а его украсят около десяти километров гирлянд и тысячи золотистых и красных игрушек.

В этом году организаторы решили не экспериментировать с верхушкой, а потому никаких шляп там не будет. Вместо этого жители и гости столицы смогут увидеть традиционную рождественскую звезду.

В этом году основной тематикой празднований будет рождение Иисуса, а потому у основания елки будет размещен традиционный вертеп.

Помимо самой елки в Киеве будет на что посмотреть. На Владимирском проезде будет организована праздничная ярмарка, а в Мариинском парке будет открыта еще одна локация. Все желающие также смогут посетить каток, который откроется возле памятника Богдану Хмельницкому.

Также можно прогуляться на Банковую, где у Офиса президента уже открылся праздничный городок.

Все локации будут продолжать работу до 19 января.

Как сообщалось ранее, в декабре 2021 и январе 2022 года украинцам будут предоставлены дополнительные выходные в связи с праздниками. В декабре такой будет лишь один, а в январе два.

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#Киев #Елка #Новый год
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