Календарь новогодних выходных 2022: сколько будут отдыхать украинцы на праздники

Украинцы получат несколько дополнительных выходных в декабре и январе

В декабре 2021 года и в январе 2022 года украинцы получат дополнительные выходные в связи с празднованием Нового года и Рождества. Эти дни включены в календарь выходных и праздников на следующий год.

Украинцев в декабре 2021 года украинцев ждет один дополнительный выходной. Католики, протестанты и часть православных христиан отмечают Рождество 25 декабря, которое в этом году приходится на субботу. Соответственно, государственный выходной согласно статье 73 Кодекса законов о труде (КЗоТ) перенесен на понедельник – 27 декабря.

Кроме того, в декабре на один час будут сокращены предпраздничные рабочие дни – 24 и 31 декабря.

Уже в январе украинцы получат 12 официальных выходных. Согласно КЗоТу жители нашей страны будут отдыхать 1, 2 и 3 января, а также с 7, 8 и 9 января – из-за того, что 1 января приходится на субботу, выходной перенесен на понедельник, 3 января. А в связи с тем, что Рождество православные будут праздновать в пятницу, то рабочий день накануне – 6 января – будет сокращен на час.

Сколько украинцы будут отдыхать в декабре и январе

Напомним, "Телеграф" рассказывал, какие праздники украинцы будут отмечать в декабре 2021 года.