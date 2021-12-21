Брешь в противовоздушной обороне: украинского военного поймали на шпионаже для РФ

Мужчина хотел передать информацию во время поездки в Россию

Бывший чиновник Воздушных сил Вооруженных сил Украины собирал военные данные о противовоздушной обороне страны с целью передачи их спецслужбам России.

Об этом утром 21 декабря отчиталась Служба безопасности Украины, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что военнослужащий был чиновником в одном из подразделений Воздушных сил ВСУ в Днепропетровской области и во время работы тайно собирал данные о противовоздушной обороне, представляющие собой государственную тайну.

Во время обысков у него дома нашли флешки с закрытой информацией.

Экс-чиновник копировал закрытые данные на флеш-носители

Эти секретные данные он собирался передать спецслужбам страны-агрессора в рамках визита в Россию под прикрытием посещения родственников.

Все носители информации изъяли

По факту инцидента открыли уголовное дело по статьям о несанкционированных действиях с информацией и участии в террористической группе. Мера пресечения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности.

Мужчине грозит много лет лишения свободы

Стоит заметить, что подобные новости особенно тревожны на фоне опасений, что Россия вскоре может напасть на Украину, — у нашей государственной границы скопилось уже почти 100 тысяч человек, и агрессор в короткие сроки может почти что удвоить это число.

Только на днях сразу в двух пограничных областях РФ заметили новые военные лагеря.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве задержали членов террористической группировки "ИГИЛ", среди которых оказались граждане России.