Укр

Брешь в противовоздушной обороне: украинского военного поймали на шпионаже для РФ

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
53
Секретные данные чиновник копировал на флешки Новость обновлена 21 декабря 2021, 10:41
Секретные данные чиновник копировал на флешки

Мужчина хотел передать информацию во время поездки в Россию

Бывший чиновник Воздушных сил Вооруженных сил Украины собирал военные данные о противовоздушной обороне страны с целью передачи их спецслужбам России.

Об этом утром 21 декабря отчиталась Служба безопасности Украины, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что военнослужащий был чиновником в одном из подразделений Воздушных сил ВСУ в Днепропетровской области и во время работы тайно собирал данные о противовоздушной обороне, представляющие собой государственную тайну.

Во время обысков у него дома нашли флешки с закрытой информацией.

Экс-чиновник копировал закрытые данные на флеш-носители
Экс-чиновник копировал закрытые данные на флеш-носители

Эти секретные данные он собирался передать спецслужбам страны-агрессора в рамках визита в Россию под прикрытием посещения родственников.

Все носители информации изъяли
Все носители информации изъяли

По факту инцидента открыли уголовное дело по статьям о несанкционированных действиях с информацией и участии в террористической группе. Мера пресечения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности.

Мужчине грозит много лет лишения свободы
Мужчине грозит много лет лишения свободы

Стоит заметить, что подобные новости особенно тревожны на фоне опасений, что Россия вскоре может напасть на Украину, — у нашей государственной границы скопилось уже почти 100 тысяч человек, и агрессор в короткие сроки может почти что удвоить это число.

Только на днях сразу в двух пограничных областях РФ заметили новые военные лагеря.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве задержали членов террористической группировки "ИГИЛ", среди которых оказались граждане России.

Теги:
#СБУ #Россия #Военные #Шпионаж
Украинскую столицу сковали многокилометровые пробки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Украина
Пробки и ДТП: как Украина справляется с зимним снегопадом (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинскую столицу сковали многокилометровые пробки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Пробки и ДТП: как Украина справляется с зимним снегопадом (фото, видео)
Дата публикации
Категория
На выходных был спад, со вторника показатели поползли вверх
Заболеваемость и смертность подскочили вдвое после выходных: сводка COVID-19 в Украине на 21 декабря
Дата публикации
Категория
Петра Порошенко подозревают в госизмене
Зеленскому приготовиться? В тексте подозрения Порошенко в госизмене нашли интересный момент
Дата публикации
Категория
Новый штамм коронавируса обнаружили месяц назад, он вызывает опасения у специалистов
"Омикрон" наносит удар: в мире регистрирует новые рекорды и смерти
Дата публикации
Категория
США предупредили об опасностях посещения Украины
"Ситуация непредсказуема": США рекомендуют гражданам не приезжать в Украину