Брешь в противовоздушной обороне: украинского военного поймали на шпионаже для РФ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 53
Мужчина хотел передать информацию во время поездки в Россию
Бывший чиновник Воздушных сил Вооруженных сил Украины собирал военные данные о противовоздушной обороне страны с целью передачи их спецслужбам России.
Об этом утром 21 декабря отчиталась Служба безопасности Украины, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что военнослужащий был чиновником в одном из подразделений Воздушных сил ВСУ в Днепропетровской области и во время работы тайно собирал данные о противовоздушной обороне, представляющие собой государственную тайну.
Во время обысков у него дома нашли флешки с закрытой информацией.
Эти секретные данные он собирался передать спецслужбам страны-агрессора в рамках визита в Россию под прикрытием посещения родственников.
По факту инцидента открыли уголовное дело по статьям о несанкционированных действиях с информацией и участии в террористической группе. Мера пресечения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности.
Стоит заметить, что подобные новости особенно тревожны на фоне опасений, что Россия вскоре может напасть на Украину, — у нашей государственной границы скопилось уже почти 100 тысяч человек, и агрессор в короткие сроки может почти что удвоить это число.
Только на днях сразу в двух пограничных областях РФ заметили новые военные лагеря.
Кроме того, как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве задержали членов террористической группировки "ИГИЛ", среди которых оказались граждане России.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-