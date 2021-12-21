Пролом у протиповітряній обороні: українського військового зловили на шпигунстві для РФ
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Чоловік хотів передати інформацію під час поїздки до Росії
Колишній чиновник Повітряних сил Збройних сил України збирав військові дані щодо протиповітряної оборони країни з метою передачі їх спецслужбам Росії.
Про це вранці 21 грудня відзвітувала Служба безпеки України, повідомляє "Телеграф".
Наголошується, що військовослужбовець був посадовцем в одному з підрозділів Повітряних сил ЗСУ у Дніпропетровській області і під час роботи таємно збирав дані про протиповітряну оборону, що становлять державну таємницю.
Під час обшуків у нього вдома знайшли флешки із закритою інформацією.
Ці секретні дані він збирався передати спецслужбам країни-агресора у рамках візиту до Росії під прикриттям відвідин родичів.
За фактом інциденту відкрили кримінальну справу за статтями про несанкціоновані дії з інформацією та участь у терористичній групі. Запобіжний захід передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права займати певні посади.
Варто зауважити, що подібні новини особливо тривожні на тлі побоювань, що Росія незабаром може напасти на Україну, — біля нашого державного кордону зібралося вже майже 100 тисяч людей, і агресор за короткий термін може майже подвоїти це число.
Тільки днями відразу у двох прикордонних областях РФ помітили нові військові табори.
Крім того, як повідомляв "Телеграф", раніше у Києві затримали членів терористичного угруповання "ІДІЛ", серед яких опинилися громадяни Росії.
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