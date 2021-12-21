Пролом у протиповітряній обороні: українського військового зловили на шпигунстві для РФ

Чоловік хотів передати інформацію під час поїздки до Росії

Колишній чиновник Повітряних сил Збройних сил України збирав військові дані щодо протиповітряної оборони країни з метою передачі їх спецслужбам Росії.

Про це вранці 21 грудня відзвітувала Служба безпеки України, повідомляє "Телеграф".

Наголошується, що військовослужбовець був посадовцем в одному з підрозділів Повітряних сил ЗСУ у Дніпропетровській області і під час роботи таємно збирав дані про протиповітряну оборону, що становлять державну таємницю.

Під час обшуків у нього вдома знайшли флешки із закритою інформацією.

Екс-чиновник копіював закриті дані на флеш-носії

Ці секретні дані він збирався передати спецслужбам країни-агресора у рамках візиту до Росії під прикриттям відвідин родичів.

Усі носії інформації вилучили

За фактом інциденту відкрили кримінальну справу за статтями про несанкціоновані дії з інформацією та участь у терористичній групі. Запобіжний захід передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права займати певні посади.

Чоловікові загрожує багато років позбавлення волі

Варто зауважити, що подібні новини особливо тривожні на тлі побоювань, що Росія незабаром може напасти на Україну, — біля нашого державного кордону зібралося вже майже 100 тисяч людей, і агресор за короткий термін може майже подвоїти це число.

Тільки днями відразу у двох прикордонних областях РФ помітили нові військові табори.

Крім того, як повідомляв "Телеграф", раніше у Києві затримали членів терористичного угруповання "ІДІЛ", серед яких опинилися громадяни Росії.