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Пролом у протиповітряній обороні: українського військового зловили на шпигунстві для РФ

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Секретні дані чиновник копіював на флешки Новина оновлена 21 грудня 2021, 10:41
Секретні дані чиновник копіював на флешки

Чоловік хотів передати інформацію під час поїздки до Росії

Колишній чиновник Повітряних сил Збройних сил України збирав військові дані щодо протиповітряної оборони країни з метою передачі їх спецслужбам Росії.

Про це вранці 21 грудня відзвітувала Служба безпеки України, повідомляє "Телеграф".

Наголошується, що військовослужбовець був посадовцем в одному з підрозділів Повітряних сил ЗСУ у Дніпропетровській області і під час роботи таємно збирав дані про протиповітряну оборону, що становлять державну таємницю.

Під час обшуків у нього вдома знайшли флешки із закритою інформацією.

Екс-чиновник копіював закриті дані на флеш-носії
Екс-чиновник копіював закриті дані на флеш-носії

Ці секретні дані він збирався передати спецслужбам країни-агресора у рамках візиту до Росії під прикриттям відвідин родичів.

Усі носії інформації вилучили
Усі носії інформації вилучили

За фактом інциденту відкрили кримінальну справу за статтями про несанкціоновані дії з інформацією та участь у терористичній групі. Запобіжний захід передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права займати певні посади.

Чоловікові загрожує багато років позбавлення волі
Чоловікові загрожує багато років позбавлення волі

Варто зауважити, що подібні новини особливо тривожні на тлі побоювань, що Росія незабаром може напасти на Україну, — біля нашого державного кордону зібралося вже майже 100 тисяч людей, і агресор за короткий термін може майже подвоїти це число.

Тільки днями відразу у двох прикордонних областях РФ помітили нові військові табори.

Крім того, як повідомляв "Телеграф", раніше у Києві затримали членів терористичного угруповання "ІДІЛ", серед яких опинилися громадяни Росії.

Теги:
#СБУ #Росія #Військові #Шпигунство
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