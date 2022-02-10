Ростов не Росія? Глава МЗС Великобританії змусила нервувати путінських чиновників

Глави МЗС "ділили" Росію за "закритими дверима"

Під час розмови із главою російського Міністерства закордонних справ керівниця МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що не визнає суверенітету Росії над Ростовом та Воронежем.

Вказану репліку глава британського міністерства озвучила Лаврову вже "за закритими дверима" після офіційної зустрічі, що проходила у Москві, — пише "КомерсантЪ", посилаючись на власні перевірені джерела.

У розмові чиновниця також додатково наголосила на потребі відведення російських збройних сил від українських кордонів, на що російський політик відповів, що "армія знаходиться на своїй території". Своєю чергою Трасс відзначила, що Росія все ж має забрати військових, проте Лавров ще раз заперечив, мовляв, російська сторона нічого не порушує і має право на будь-які маневри на своїх територіях.

В ході розмови глава МЗС Росії запитав у британської колеги, чи визнає та суверенітет Росії над Ростовською та Воронезькою областями, на що Трасс відповіла:

"Великобританія ніколи не визнає суверенітету Росії над цими регіонами".

У цей момент у розмову втрутилася посол Британії Деборі Боннерт, котра "м'яко" пояснила, що Ростов та Воронеж — це й справді російські території.

У російському посольстві Великої Британії у Москві цю ситуацію не коментують.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після зустрічі глав Міністерств закордонних справ Росії та Британії, представник російської сторони Серій Лавров повідомив, що незадоволений спілкуванням із Ліз Трасс та порівняв їх бесіду із розмовою "німого з глухим".