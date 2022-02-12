На Заході заплуталися у датах можливого вторгнення Росії в Україну

На Заході називають різні дати нападу РФ на Україну.

Західні ЗМІ з посиланням на владу США продовжують описувати можливі сценарії вторгнення Росії в Україну, а також прогнозувати можливі дати та терміни.

Як повідомляє агентство Bloomberg, Росія може вчинити наступальні воєнні дії або спробувати розпалити конфлікт усередині України вже наступного тижня.

Як вважає радник із національної безпеки США Джейк Салліван, конфлікт "може розпочатися під час Олімпійських ігор, незважаючи на безліч припущень про те, що це може статися лише після" закінчення зимових ігор. Крім того, у США вважають, що "є реальна перспектива того, що російські військові дії матимуть місце ще до закінчення Олімпіади".

У свою чергу, німецьке видання Spiegel, посилаючись на дані американських спецслужб, заявляє про напад Росії на Україну вже найближчої середи.

Видання зазначає, що, за словами дипломатів та військових чиновників, Сполучені Штати надали безліч деталей про секретні брифінги. Також були описані шляхи вторгнення РФ та подробиці про завдання окремих російських підрозділів. Як можливу дату початку вторгнення було зазначено 16 лютого.

Раніше в ЗМІ звучала ймовірна дата нападу — 15 лютого, оскільки саме в цей час погода сприятиме просуванню техніки РФ в Україну.

Зазначимо, що відлига створює великі проблеми для пересування військової техніки, яку Росія масово перекидає до кордону з Україною в останні місяці. Так, 11 лютого в мережі з’явилося відео, де в Ростовській області російські танки застрягли в болоті.