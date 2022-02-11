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Російські танки тонуть у багні поряд з Україною, у мережі сміються

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Маневр не вдався Новина оновлена 11 лютого 2022, 19:14
Маневр не вдався

Погода виявилася не на боці російської бойової техніки.

Росіяни зруйнували популярний міф про те, що "танки багна не бояться", коли бойова техніка ув’язнула в пухкому грунті на полігоні під Ростовом.

Кадри події розлетілися по соцмережах та телеграм-каналах.

Саме відео з’явилося у мережі 10 лютого цього року. На ньому видно, як кілька танків зупинилися під час подолання складної ділянки, а на допомогу одному з них прибув екскаватор, який відкопував бойову машину, що "потонула" в багні.

Інформацію про те, що подія сталася неподалік Ростовської області, підтвердив розслідувач міжнародного волонтерського товариства "InformNapalm" Роман Бурко.

"Нам вдалося визначити, що це Ростовська область, біля меморіалу "Невернувшимся" (у народі — "журавлі"). Неподалік якраз знаходиться база 150-ї МСД ЗС РФ (в/ч 22265), танки якої й зав'язли", — написав він.

Також він вказав точні координати місця події: 47.648135, 40.023901.

Тим часом у мережі вже почали жартувати на цю тему.

Як повідомлялося раніше, це не перша НП з танками, яка сталася цього тижня. Так 9 лютого біля міста Слов’янськ-на-Кубані (Краснодарський край) вантажівка, що перевозила танк, "втратила" свій вантаж, через що бойова машина "прилягла" на вежу гусеницями до неба.

Теги:
#Росія #Танки #Ростовська область
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