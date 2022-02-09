"Завоював Америку": відео з невдалим російським танком насмішило мережу

Інтернет-користувачі вже жартують про п’яного водія-танкіста

У середу, 9 лютого, на просторах соцмережі Twitter з’явилося відео з перевернутим танком, зняте в одному з регіонів Росії. Інцидент зафіксували на території міста Слов’янськ-на-Кубані.

Записом поділився користувач під ніком IgorGirkin, котрий збирає відеодокази переміщення російської техніки.

Зазначимо, що Слов’янськ-на-Кубані є одним із районних центрів у Краснодарському краї. Станом на 2021 рік у ньому проживало близько 76 тисяч людей.

Слов’янськ-на-Кубані на карті

Відео було знято одним із водіїв, які проїжджали повз. Йому вдалося зняти, як біля узбіччя стоїть техніка, котра перевозила танк, а сама бойова машина лежить догори "гусеницями".

"Красиве", — коротко і зрозуміло описав транспортну пригоду з танком користувач.

З ним погодилися багато інших користувачів Twitter, зокрема англомовних. Хтось жартує про алкогольне сп’яніння водія, хтось — що росіяни готові на все, аби не воювати.

Слід зазначити, що останнім часом російським військовослужбовцям все частіше не щастить. Як писав "Телеграф", путінські солдати поруч із кордоном України тонуть у бруді разом із технікою. Така ситуація склалася через дуже теплі, як для лютого, температури, що призвело до розмиття ґрунтових доріг у західних регіонах Росії.