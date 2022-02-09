Укр

"Завоевал Америку": видео с неудачливым российским танком насмешило сеть

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Происшествие случилось в Краснодарском крае Новость обновлена 09 февраля 2022, 22:59
Происшествие случилось в Краснодарском крае

Интернет-пользователи уже шутят о пьяном водителе-танкисте

В среду, 9 февраля, на просторах соцсети Twitter появилось видео с перевернутым танком, снятое одном из регионов России. Инцидент зафискировали на территории города Славянск-на-Кубани.

Записью поделился пользователь под ником IgorGirkin, который собирает видеодоказательства перемещения российской техники.

Отметим, что Славянск-на-Кубани является одним из районных центров в Краснодарском крае. По состоянию на 2021 год в нем проживало около 76 тысяч человек.

Славянск-на-Кубани на карте
Славянск-на-Кубани на карте

Видео было снято одним из проезжающих мимо водителей. Ему удалось заснять, как у обочины стоит техника, перевозившая танк, а сама боевая машина лежит кверху "гусеницами".

"Красивое", — коротко и емко описал транспортное происшествие с танком юзер.

С ним согласились многие другие пользователи Twitter, в том числе англоязычные. Кто-то шутит об алкогольном опьянении водителя, кто-то — что россияне готовы на все, чтобы только не воевать.

Следует отметить, что в последнее время российским военнослужащим все чаще не везет. Как писал "Телеграф", путинские солдаты рядом с границей Украины тонут в грязи вместе с техникой. Такая ситуация сложилась из-за весьма теплых, как для февраля, температур, что привело к размытию грунтовых дорог в западных регионах России.

Теги:
#Россия #Краснодарский край #Видео #Танк #Армия РФ
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