Путинские солдаты возле границ Украины застряли в грязи: видео с военной базы

Проблема кроется в слишком теплой, как для зимы, температуре воздуха

В сети появилось видео, якобы снятое в лагере военнослужащих армии Российской Федерации недалеко от границы с Украиной. Судя по нему, главной проблемой армейцев сейчас является не вероятное получение приказа об атаке, а обилие грязи, что связана с весьма высокой температурой воздуха, как для февраля.

Видезаписью поделился Facebook-пользователь Анатолий Несмиян, российский блогер, в прошлом известный антиукраинской позицией.

По его словам, похожая ситуация на дорогах и другой грунтовой местности сложилась на территории всего Ростовского региона.

"Воевать в таких условиях или уже сильно поздно или еще очень рано", — пишет мужчина, считая, что с зимним нападением на Украину Кремль "опоздал".

Предупреждаем: на видео присутствует нецензурная лексика (исключительно 18+).

Также Несмиян тонко подшутил над российским президентом Владимиром Путиным, намекнув на его сходство с лидером германских нацистов Второй мировой войны Адольфом Гитлером.

"Путинский предшественник вот совсем не зря отложил свой победный блицкриг на июнь — в другое время природная оборонительная полоса сама затормозит любое вторжение", — отметил юзер.

Стоит отметить, что прямого подтверждения тому, что видео снято в Ростовской области, нет. Однако в пользу этого факта говорит то, что записью поделился не украинец, а популярный в России блогер.

В комментариях к публикации многие шутят насчет судьбы российских военных в такой грязи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в западных СМИ появилась информация о подготовке вероятного наступления российской армии на Украину. Были даже озвучены вероятные даты атаки и причина — сильные морозы, что укрепят землю для передвижения военной техники.

Однако вскоре эту информацию опровергли с помощью обыкновенных прогнозов погоды. Синоптики считают, что до средины февраля в Украине и западных регионах РФ будет держаться минимальная минусовая, а то и плюсовая температура.