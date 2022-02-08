Путінські солдати біля кордонів України застрягли у багнюці: відео з військової бази

Проблема криється в занадто теплій, як для зими, температурі повітря

У мережі з’явилося відео, нібито зняте у таборі військовослужбовців армії Російської Федерації неподалік кордону з Україною. Судячи з нього, головною проблемою армійців зараз є не ймовірне отримання наказу про атаку, а велика кількість бруду, котра пов’язана з досить високою температурою повітря, як для лютого.

Відеозаписом поділився Facebook-користувач Анатолій Несміян.

За його словами, схожа ситуація склалася на дорогах та іншій ґрунтовій місцевості склалася на території всього Ростовського регіону.

"Воювати в таких умовах або вже пізно або ще дуже рано", — пише чоловік, вважаючи, що із зимовим нападом на Україну Кремль "запізнився".

Попереджаємо: на відео присутня нецензурна лексика (винятково 18+).

Також Несміян тонко пожартував над російським президентом Володимиром Путіном, натякнувши на його подібність до лідера німецьких нацистів Другої світової війни Адольфом Гітлером.

"Путінський попередник зовсім не дарма відклав свій переможний бліцкриг на червень — в інший час природна оборонна смуга сама загальмує будь-яке вторгнення", — зазначив користувач.

Варто додати, що прямого підтвердження тому, що відео знято у Ростовській області, немає. Проте на користь цього факту свідчить те, що записом поділився не українець, а відомий у Росії блогер та аналітик, яким і є Анатолій Несміян.

У коментарях до публікації багато людей жартують стосовно долі російських військових у такій багнюці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у західних ЗМІ з’явилася інформація про підготовку ймовірного наступу російської армії на Україну. Були навіть озвучені ймовірні дати атаки та причина — значні морози, що зміцнять землю для пересування військової техніки.

Однак невдовзі цю інформацію спростували за допомогою звичайних прогнозів погоди. Синоптики вважають, що до середини лютого в Україні та західних регіонах РФ триматиметься мінімальна мінусова, а то й плюсова температура.