России пригрозили серьезными последствиями из-за обострения на Донбассе

Об отключении России от SWIFT речи пока не идет.

Россия в случае дальнейшей эскалации конфликта с Украиной лишится доступа к глобальным финансовым рынкам и потеряет возможность закупать критические технологии.

Об этом рассказал заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх во время брифинга в Белом доме.

По его словам США и союзники разделяют мнение о том, что должно входить в новый пакет санкций и мер экспортного контроля, который был подготовлен на фоне начала вторжения России в Украину.

"Если Россия вторгнется в Украину, то она станет парией для международного сообщества", — сказал он.

По его словам, Москва в этом случае получит "стратегическое поражение", поскольку станет более зависимой от стран, которые не смогут компенсировать ее потери.

Также он заявил, что Россия будет изолирована от мировых финансовых рынков, останется без доступа к сложным технологиям, столкнется с оттоком капитала, растущим давлением на рубль, всплеском инфляции, более высокой стоимостью заимствований, экономическим сжатием и эрозией производительного потенциала

Впрочем, он добавил, что пакет санкций скорее всего не будет касаться ограничений на экспорт энергоносителей, а также в него не войдет отключение от банковской системы SWIFT.

"Вероятно, вы не увидите связанных со SWIFT мер в первоначальном пакете", — сказал представитель Белого дома, но отметил, что "рассматриваются все варианты".

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Напомним, утром 18 февраля главари боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" выступили с обращением к мирным жителям ОРДЛО с призывом уехать в Россию из-за якобы угрозы того, что ВСУ начнут наступление.

Украинские власти эти слова опровергли и заверили, что никакого наступления не планируется.

Вместе с тем в сети появились предположения, что Россия готовит масштабную провокацию на оккупированных территориях, чтобы потом обвинить украинских военнослужащих и получить повод для масштабного вторжения.

В частности в пятницу по каналам боевиков разлетелось сообщение о том, что якобы "польские диверсанты" пытались штурмовать завод "Стирол" в оккупированной Горловке. А вечером того же дня в центре Донецка взорвался автомобиль т.н. главы "народной милиции ДНР" Дениса Синенкова.