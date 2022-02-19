Россияне стянули к линии фронта на Донбассе более 200 танков и пушек: подробности

Российская сторона продолжает накапливать боевое вооружение на линиях разграничения

На территориях Донецкой и Луганской областей зафиксирован очередной факт нарушения Минских договоренностей со стороны Российской Федерации. Только за прошедшие сутки на территориях, подконтрольных "ЛДНР", появилось более двухсот единиц военной техники боевиков.

Об этом в субботу, 19 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на информацию украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Так, согласно имеющимся сведениям, на временно оккупированных территориях украинская сторона зафиксировала факт размещения 204 единиц боевой техники РФ. В частности, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса", в районе Новоселовки заметили один БТР и один БМП.

В зоне так называемого "2 армейского корпуса" находится 202 единицы боевой техники, нарушившие линию отвода в районах. Среди них:

В 37 километрах от линии столкновения (Бугаевка) – 12 единиц самоходных гаубиц, 8 буксированных, один РСЗО и четыре противотанковых пушки;

В 27 километрах от линии столкновения (Шимшиновка) — буксированная противотанковая пушка и самоходная гаубица;

С нарушением районов хранения в районах:

В 37 километрах от линии столкновения (Бугаевка) – две единицы ЗРК, шесть минометов и 20 танков;

В 27 километрах от линии столкновения (Шимшиновка) – 21 танк и шесть минометов;

Военное присутствие в зоне безопасности в районах:

В 46 километрах от линии столкновения (Брянка) – один БМП (1 единиц) и одна зенитная установка;

В 37 километрах от линии столкновения (Бугаевка) – 56 ББМ и две ЗУ;

В 27 километрах от линии столкновения (Шимшиновка) – 54 ББМ, четыре ЗУ и две радиорелейные станции.

Кроме того, отмечается, что вооруженные формирования России систематически препятствуют работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая находится на территории Донбасса.

Так, на блокпосте близ Петровского и Озеряновки российская сторона не пропустила патруль Миссии, направлявшийся на юг.

Также отмечается, что вышеуказанные нарушения со стороны Российской Федерации расцениваются Украиной как проведение ими активных мер боевой подготовки для создания условий для дальнейшей эскалации напряжения на границах, однако подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Великобритания отправила Украине специальные противотанковые гранатометы NLAW, которые считаются "идеальным оружием для уничтожения российских танков".