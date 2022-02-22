Угроза вторжения России: все больше иностранных дипломатов покидают Украину

Число дипмиссий, покидающих территорию Украины, стремительно увеличивается

Из-за ухудшения ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также угрозы развертывания военных действий со стороны Российской Федерации, еще несколько стран мира официально приняли решение об эвакуации своих дипломатов из западных областей украинского государства, куда они ранее перебрались из консульств и посольств, расположенных в Киеве.

Так, согласно имеющимся сведениям, одной из первых стран, принявшей решение о так называемой эвакуации государственных служащих, стала Америка. На данный момент весь персонал департамента уже успел покинуть город Львов и поселиться в гостинице на территории Польши. Об этом заявила корреспондентка издания "Bloomberg" в Белом Доме Дженифер Джейкобс.

Кроме того, она добавила, что если полномасштабное вторжение РФ на украинские территории все же не произойдет, то сотрудники Госдепартамента смогут вернуться в Украину уже в среду, 23 февраля.

США вывезла своих дипломатов в Польшу

Кроме того, страну покинули дипломаты, представляющие ведомства Австралии. Из Львова, где около недели они пребывали во временных посольствах, их перевезли в соседнюю Польшу и Румынию, мотивируя такие действия опасной ситуацией в Украине на фоне вероятного вторжения со стороны России.

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Граждан Австралии также призвали немедленно покинуть Украину. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и его главы.

Австралия согласовала выезд дипломатов из Украины

Кроме вышеуказанных стран, решение о вывозе дипломатии из Киева принял и Израиль, официально перенесший посольство своей страны из столицы во Львов. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Израиля Яир Лапид, подчеркнув, что переезд посольства из Киева во Львов является вынужденным шагом, поскольку этот город отдален на большее расстояние от границы с Российской Федерацией, пишет The Jerusalem Post.

Следует напомнить, что из-за вероятного усиления агрессии со стороны России, список стран, продолжающих призывать своих сограждан покинуть украинские территории, продолжает стремительно расти. В настоящее время среди них находятся Швеция, Бельгия, Нидерланды, Япония, Франция, Израиль, Южная Корея и многие другие.

Также напомним, как ранее США призвали своих граждан покинуть Украину из-за увеличения рисков на фоне предполагаемого вторжения, после чего президент страны Джо Байден встречался с союзниками по НАТО. В ходе переговоров обсуждались дальнейшие дипломатические меры и механизмы сдерживания Москвы.