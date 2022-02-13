Укр

Угроза войны: еще две страны переводят посольства из Киева

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Америка и Австралия последовали примеру Канады Новость обновлена 13 февраля 2022, 12:46
Америка и Австралия последовали примеру Канады

Многие дипмиссии пытаются переместиться поближе к западным границам

В воскресенье, 13 февраля, стало известно, что американское и австралийское посольства прекращают свою работу в Киеве. Временные офисы для дипломатов этих стран вслед за канадским заработают во Львове — из-за вероятной угрозы вторжения России в Украину.

Подробности сообщает "Телеграф".

Начиная с 13 февраля посольство США в украинской столице не будет функционировать как прежде. Дипломаты и вовсе переберутся на некоторое время во Львов, а перечень предоставляемых услуг значительно сократится. На неопределенное время люди не смогут оформить визу, заняться паспортными или другими вопросами.

Американцам по-прежнему предлагают добровольно покинуть Украину. При этом получить необходимую консульскую помощь граждане Штатов якобы могут в любом из представительств страны в соседних странах.

На похожий шаг решилось и посольство Австралии. По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, обстановка в Украине сейчас находится на весьма опасной стадии. Именно поэтому посольство временно и окажется во Львове, а австралийцам рекомендуют уехать за пределы украинского государства.

Напомним, что всего призывами о выезде из Украины к своим гражданам обратилось около трех десятков стран. Среди них — Бельгия, Нидерланды, Япония и многие другие. Запад высоко расценивает угрозу вероятной войны, которую может начать Россия.

К таким выводам иностранное сообщество подталкивают данные различных разведок о возможной подготовке Кремля к полноценному вторжению.

Теги:
#Украина #США #Россия #Австралия #Львов #Война #Посольство #Угроза
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