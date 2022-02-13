Загроза війни: ще дві країни переводять посольства з Києва
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Чимало дипмісій намагаються переміститися ближче до західних кордонів
У неділю, 13 лютого, стало відомо, що американське та австралійське посольства припиняють свою роботу у Києві. Тимчасові офіси для дипломатів цих країн слідом за канадським запрацюють у Львові — через ймовірну загрозу вторгнення Росії в Україну.
Подробиці повідомляє "Телеграф".
Починаючи з 13 лютого, посольство США в українській столиці не функціонуватиме як раніше. Дипломати взагалі переберуться на деякий час до Львова, а перелік надаваних послуг значно скоротиться. На невизначений період люди не зможуть оформити візу, зайнятися паспортними чи іншими питаннями.
Американцям, як і раніше, пропонують добровільно покинути Україну. При цьому отримати необхідну консульську допомогу громадяни Штатів можуть у будь-якому з представництв країни в сусідніх країнах.
На схожий крок зважилося й посольство Австралії. За словами прем’єр-міністра країни Скотта Моррісона, ситуація в Україні зараз перебуває на дуже небезпечній стадії. Саме тому посольство тимчасово опиниться у Львові, а австралійцям рекомендують виїхати за межі української держави.
Нагадаємо, що всього закликами про виїзд з України до своїх громадян звернулося близько трьох десятків країн. Серед них — Бельгія, Нідерланди, Японія та багато інших. Захід високо оцінює загрозу ймовірної війни, яку може розпочати Росія.
До таких висновків іноземну спільноту підштовхують дані різних розвідок про можливу підготовку Кремля до повноцінного вторгнення.
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