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Загроза війни: ще дві країни переводять посольства з Києва

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Америка і Австралія наслідували приклад Канади Новина оновлена 13 лютого 2022, 12:46
Америка і Австралія наслідували приклад Канади

Чимало дипмісій намагаються переміститися ближче до західних кордонів

У неділю, 13 лютого, стало відомо, що американське та австралійське посольства припиняють свою роботу у Києві. Тимчасові офіси для дипломатів цих країн слідом за канадським запрацюють у Львові — через ймовірну загрозу вторгнення Росії в Україну.

Подробиці повідомляє "Телеграф".

Починаючи з 13 лютого, посольство США в українській столиці не функціонуватиме як раніше. Дипломати взагалі переберуться на деякий час до Львова, а перелік надаваних послуг значно скоротиться. На невизначений період люди не зможуть оформити візу, зайнятися паспортними чи іншими питаннями.

Американцям, як і раніше, пропонують добровільно покинути Україну. При цьому отримати необхідну консульську допомогу громадяни Штатів можуть у будь-якому з представництв країни в сусідніх країнах.

На схожий крок зважилося й посольство Австралії. За словами прем’єр-міністра країни Скотта Моррісона, ситуація в Україні зараз перебуває на дуже небезпечній стадії. Саме тому посольство тимчасово опиниться у Львові, а австралійцям рекомендують виїхати за межі української держави.

Нагадаємо, що всього закликами про виїзд з України до своїх громадян звернулося близько трьох десятків країн. Серед них — Бельгія, Нідерланди, Японія та багато інших. Захід високо оцінює загрозу ймовірної війни, яку може розпочати Росія.

До таких висновків іноземну спільноту підштовхують дані різних розвідок про можливу підготовку Кремля до повноцінного вторгнення.

Теги:
#Україна #США #Росія #Австралія #Львів #Війна #Посольство #Загроза
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