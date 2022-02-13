Не евакуація: посольство Канади незвичайно відреагувало на загрозу вторгнення РФ в Україну

Дипломати тимчасово переїдуть до іншого міста

У Канаді ухвалили рішення щодо свого посольства на території України. Його тимчасово перемістять до Львова — на тлі чуток про різні сценарії ймовірного нападу Росії.

Подібна інформація стала відомою завдяки повідомленню від глави МЗС Канади Мелані Жолі в соцмережі Twitter.

Міністр наголосила, що рішення про переведення дипломатів із Києва — лише тимчасові заходи. Посольство функціонуватиме на території Львова, надаючи ті ж самі послуги своїм громадянам, що і в українській столиці.

Також Жолі додала, що присутність канадських дипломатів в Україні залишиться незмінною, а сама країна продовжить брати активну участь у житті нашої держави.

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Нагадаємо, що раніше офіс посольства Канади розташовувався у Києві на вулиці Костьольній, 13А. Львівська адреса представництва країни поки що не повідомляється. Однак канадцям за необхідності отримати консультацію пропонують звертатися електронною поштою [email protected]

Роботу посольства в Києві обіцяють відновити, як тільки ситуація щодо безпеки в Україні відновиться, а життю дипломатів не загрожуватиме ймовірність війни з РФ, зазначили на сайті канадського уряду.

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Нагадаємо, що через загрозу вторгнення Росії близько трьох десятків держав попередили своїх громадян про необхідність покинути територію України. Серед них — Америка, Японія, Бельгія та багато інших. "Телеграф" писав і про те, що свої рейси в країну призупинили деякі авіакомпанії.

Дуже цинічною на цьому фоні є заява МЗС РФ. Вони також вирішили евакуювати своїх диппредставників із України, аргументуючи рішення тим, що західним посольствам рекомендується тимчасово припинити свою роботу.