Не евакуація: посольство Канади незвичайно відреагувало на загрозу вторгнення РФ в Україну
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Дипломати тимчасово переїдуть до іншого міста
У Канаді ухвалили рішення щодо свого посольства на території України. Його тимчасово перемістять до Львова — на тлі чуток про різні сценарії ймовірного нападу Росії.
Подібна інформація стала відомою завдяки повідомленню від глави МЗС Канади Мелані Жолі в соцмережі Twitter.
Міністр наголосила, що рішення про переведення дипломатів із Києва — лише тимчасові заходи. Посольство функціонуватиме на території Львова, надаючи ті ж самі послуги своїм громадянам, що і в українській столиці.
Також Жолі додала, що присутність канадських дипломатів в Україні залишиться незмінною, а сама країна продовжить брати активну участь у житті нашої держави.
Нагадаємо, що раніше офіс посольства Канади розташовувався у Києві на вулиці Костьольній, 13А. Львівська адреса представництва країни поки що не повідомляється. Однак канадцям за необхідності отримати консультацію пропонують звертатися електронною поштою [email protected]
Роботу посольства в Києві обіцяють відновити, як тільки ситуація щодо безпеки в Україні відновиться, а життю дипломатів не загрожуватиме ймовірність війни з РФ, зазначили на сайті канадського уряду.
Нагадаємо, що через загрозу вторгнення Росії близько трьох десятків держав попередили своїх громадян про необхідність покинути територію України. Серед них — Америка, Японія, Бельгія та багато інших. "Телеграф" писав і про те, що свої рейси в країну призупинили деякі авіакомпанії.
Дуже цинічною на цьому фоні є заява МЗС РФ. Вони також вирішили евакуювати своїх диппредставників із України, аргументуючи рішення тим, що західним посольствам рекомендується тимчасово припинити свою роботу.
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