Росія офіційно виводить дипломатів з України: названо причину

Низка країн закликали своїх громадян залишити Україну

Російські дипломати на представники консульств РФ виїжджають з України.

Як повідомляють росЗМІ, посилаючись на особисті перевірені джерела, інформація щодо масового виїзду російських дипломатів та працівників консульств з української держави підтверджується суттєвими складнощами під час запису на прийом до консульств та посольства.

Згідно з наявним даними, РФ пішла на вказаний крок після того, як низка країн Заходу офіційно заявила про евакуацію своїх громадян з України.

Варто відзначити, що у пресцентрі департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Російської Федерації інформацію щодо виїзду дипломатів вже встигли прокоментувати, наголосивши, що через потужний вплив, який США та Велика Британія мають на Київ було зроблено відповідні висновки та прийнято рішення щодо евакуації.

Також у МЗС Росії згадали про роль Лондона та Вашингтона в управлінні процесами в Україні, зокрема в "накачуванні незалежної озброєнням та інструкторами", відзначивши, що, скоріше за все, "американські та британські колеги знають про те, що в Україні готуються якісь силові акції, здатні істотно ускладнити ситуацію у сфері безпеки".

"Побоюючись можливих провокацій київського режиму чи третіх країн, ми справді ухвалили рішення про деяку оптимізацію штатів російських закордонних установ на Україні.", — йдеться в тексті повідомлення МЗС РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час зустрічі глави МЗС Росії Сергія Лаврова з керівницею британського МЗС Ліз Трасс, російський міністр висловив своє невдоволення результатом бесіди та зробив голосну заяву про від’їзд своїх дипломатів з української держави.