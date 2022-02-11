Виїжджайте зараз же з України: посольство США в Києві зробило заяву

В Америці вважають, що вторгнення РФ може статися будь-якої миті

Посольство США у Києві 11 лютого оновило інформацію та закликає американців терміново залишити Україну.

На сайті дипломати попереджають про те, що в нашій країні зросла загроза воєнних дій через можливе вторгнення Росії. Крім того, стурбованість викликає ситуація з коронавірусом: у п’ятницю виявили понад 40 тисяч випадків цієї хвороби.

У посольстві закликають людей, які зараз перебувають у Києві, "їхатити зараз же комерційними або приватними коштами".

Якщо ж американці ухвалять рішення залишитися, то їм радять "виявляти підвищену обережність у зв’язку зі злочинністю, цивільними заворушеннями та потенційними бойовими діями".

У США кажуть, що вторгнення нібито може розпочатися будь-коли і без попередження, і тоді евакуювати своїх громадян вони не зможуть.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати до кордонів України війська, а сценарій нападу на Україну може передбачати захоплення близько половини українського озброєння на схід від Дніпра. Про те, що відбувається на кордонах України, читайте у матеріалі "Телеграфа".

Крім того, у західних ЗМІ постійно озвучуються ймовірні сценарії, за якими може діяти Росія у разі нападу на Україну. Кількість жертв, якщо один із сценаріїв Путіна реалізується, може сягати 50 тисяч мирних жителів в Україні.