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Россия официально выводит дипломатов из Украины: названа причина

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Посольство Российской Федерации в Украине Новость обновлена 12 февраля 2022, 12:21
Посольство Российской Федерации в Украине

Ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину

Российские дипломаты и представители консульств РФ уезжают из Украины.

Как сообщают росСМИ, ссылаясь на личные проверенные источники, информация о массовом выезде российских дипломатов и работников консульств из украинского государства подтверждается существенными сложностями при записи на прием в консульства и посольство.

Согласно имеющимся данным, РФ пошла на указанный шаг после того, как ряд стран Запада официально заявил об эвакуации своих граждан из Украины.

Стоит отметить, что в пресс-центре департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации информацию о выезде дипломатов уже успели прокомментировать, подчеркнув, что "из-за мощного влияния, которое США и Великобритания оказали на Киев, были сделаны соответствующие выводы и приняты решения по эвакуации".

Также в МИД России упомянули о роли Лондона и Вашингтона в управлении процессами в Украине, в частности в "накачивании независимой вооружением и инструкторами", отметив, что, скорее всего, "американские и британские коллеги знают о том, что в Украине готовятся какие-то силовые акции, способны существенно усложнить ситуацию в области безопасности".

"Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине", — говорится в тексте сообщения МИД РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова с руководительницей британского МИД Лиз Трасс, российский министр выразил свое недовольство результатом беседы и сделал громкое заявление об отъезде своих дипломатов из украинского государства.

Теги:
#Украина #Россия #Эвакуация #Посольство #Дипломат #Консульство
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