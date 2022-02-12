Россия официально выводит дипломатов из Украины: названа причина
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Ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину
Российские дипломаты и представители консульств РФ уезжают из Украины.
Как сообщают росСМИ, ссылаясь на личные проверенные источники, информация о массовом выезде российских дипломатов и работников консульств из украинского государства подтверждается существенными сложностями при записи на прием в консульства и посольство.
Согласно имеющимся данным, РФ пошла на указанный шаг после того, как ряд стран Запада официально заявил об эвакуации своих граждан из Украины.
Стоит отметить, что в пресс-центре департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации информацию о выезде дипломатов уже успели прокомментировать, подчеркнув, что "из-за мощного влияния, которое США и Великобритания оказали на Киев, были сделаны соответствующие выводы и приняты решения по эвакуации".
Также в МИД России упомянули о роли Лондона и Вашингтона в управлении процессами в Украине, в частности в "накачивании независимой вооружением и инструкторами", отметив, что, скорее всего, "американские и британские коллеги знают о том, что в Украине готовятся какие-то силовые акции, способны существенно усложнить ситуацию в области безопасности".
"Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине", — говорится в тексте сообщения МИД РФ.
Ранее "Телеграф" сообщал, что во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова с руководительницей британского МИД Лиз Трасс, российский министр выразил свое недовольство результатом беседы и сделал громкое заявление об отъезде своих дипломатов из украинского государства.
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