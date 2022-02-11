Байден після заклику до американців покинути Україну поговорив із союзниками по НАТО

Лідери країн погодилися, що Україну треба підтримати.

Президент США Джо Байден провів нараду з лідерами країн-членів НАТО та керівництвом організації, під час якої було обговорено можливе вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє The Guardian, зустріч проходила у віртуальному режимі.

Головною темою розмови Байдена з лідерами країн Європи було продовження нарощування військового контингенту Росії на кордоні з Україною. Крім того, сторони обговорили подальшу координацію спільних зусиль щодо дипломатії та механізмів стримування Кремля.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у своєму Твіттер за підсумками зустрічі написав, що світові лідери готові до будь-якого розвитку ситуації та дотримуються єдиної позиції щодо того, що відбувається.

"НАТО залишається відкритим для діалогу, при цьому забезпечуючи безпеку союзників", — повідомив він.

Дещо більше ясності вніс президент Польщі Анджей Дуда, який повідомив, що на зустрічі обговорювалися можливі сценарії розвитку подій в Україні. Також він додав, що всі учасники розмови дійшли згоди щодо необхідності підтримки України. Водночас він уточнив, що йдеться не про відправку військ, а про готовність поставити оборонні засоби.

Також Дуда заявив, що необхідно говорити з Росією, проте заради компромісу не можна жертвувати суверенітетом чи допускати послаблення НАТО.

Варто зазначити, що низка країн після цієї розмови закликали своїх громадян покинути Україну. Серед таких:

США

Нідерланди

Японія

Південна Корея

Ізраїль

Чорногорія

Норвегія

Латвія

Великобританія

Тим часом радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван під час виступу перед журналістами в Білому домі повідомив, що наразі немає жодних свідчень про те, що російський президент ухвалив рішення про початок вторгнення, проте повторив заклик до американських громадян про необхідність покинути Україну.

"Очевидно, що ми не можемо передбачити майбутнє. Ми точно не знаємо, що станеться", — сказав він.

Однак він додав, що найближчим часом може відбутися телефонна розмова між президентами Росії та США.

"Я чекаю, що президент Байден поговорить телефоном з президентом Путіним, але мені нічого повідомити вам з цього приводу прямо зараз", — сказав він.

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Як повідомлялося раніше, Україна на тлі цього зажадала у Росії роз’яснень щодо її військової активності та дала їй на це 48 годин. У Москві ж назвали дії Києва "відволікаючим маневром", але погодилися надати інформацію найближчим часом.