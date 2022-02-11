Україна вимагає від Росії роз’яснень своєї військової активності: у Путіна відповіли

У Росії вже встигли традиційно звинуватити у всьому Україну.

Україна дала Росії 48 годин, щоб дати пояснення щодо військової діяльності на її західному кордоні, а також в окупованому Криму. У Москві ж це назвали відволікаючим маневром.

Про відповідний запит поінформував глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму Твіттері.

Він повідомив, що Київ офіційно задіяв механізм зменшення військової небезпеки згідно з розділом III Віденського документа, згідно з яким Росія буде зобов’язана надати інформацію про райони проведення військової діяльності, дати її завершення, а також дані про кількість військ, озброєння та підпорядкованість.

На виконання запиту було відведено 48 годин, інакше Україна ініціює термінове засідання країн-учасниць ОБСЄ, на якому від Росії ще раз вимагатимуть надати роз’яснення.

Як повідомляє "РИА Новости" у МЗС РФ підтвердили, що отримали відповідний запит і планують дати відповідь найближчим часом.

Водночас у Росії кажуть, що вважають запит "відволікаючим маневром" і заявили, що нібито це Київ виявляє "надзвичайну військову активність", а маневри російських військ там були названі "не дають підстав" для запуску механізму Віденського документа.

Як повідомлялося раніше, 10 лютого стало відомо, що Росія має намір перекрити більшу частину Азовського та низку ділянок Чорного моря для проведення там артилерійських та ракетних стрільб. Це могло призвести до того, що українські порти опинилися б у блокаді.

Пізніше стало відомо, що через масштабний тиск на Росію з боку України та міжнародної спільноти Москва відмовилася від планів перекривати Азовське море.