Росія знімає "блокаду" Азовського моря, але готує "нову підлість"

Російські навчання в Азовському морі було скасовано.

Росія відмовилася від своїх планів щодо перекриття Азовського моря, в якому раніше планувала провести вчення з артилерійськими стрільбами.

Про це повідомив керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

"Морські новини про перекриття Азовського моря. Без коментарів. Все підкреслено. Працюємо", — написав він і прикріпив до повідомлення фотографію документа, на якому видно, що навчання було скасовано.

Пізніше Клименко відповів на уточнюючі питання та підтвердив, що перекриття Азовського моря скасовується. Щодо Чорного моря, то там поки що ситуація залишається без змін. Крім того, він повідомив, що Росія готує "нову підлість"

"Нам усім, усім — від читачів та журналістів до експертів, військових, дипломатів та чиновників, лідерів українського морського бізнесу — буквально за добу вдалося створити безпрецедентний тиск на цю проблему", — написав він.

Як повідомлялося раніше, Росія мала намір перекрити для навчань ділянки у Чорному та Азовському морях для проведення артилерійських та ракетних стрільб. При цьому регіони було обрано таким чином, щоб перекрити доступ до українських морських портів.

Крім того в регіон будуть перекинуті всі три ракетні крейсери, що є в розпорядженні ВМФ РФ.

Клименко тоді повідомляв, що такого росіяни не проводили за всі 8 років війни та закликав зупинити за допомогою міжнародного тиску на Москву.

Водночас заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков заявив, що ситуація виглядає серйозною, але не фатальною.