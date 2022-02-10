Заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков розповів, що думає про "блокаду" російським флотом підходів до українських портів.

Трошки моїх скромних думок вам в стрічку.

1. Основна чисто військова загроза для України на суші, а не з моря.

2. Чисто діями з моря Україну ні до чого не присилують московити.

3. Сам по собі десант із моря ми спроможні зустріти і гідно дати відсіч. Інша справа десант з моря як елемент ширшої наземно-повітряної операції Московії але це лише опосередковано підтвердить пункт 1.

4. Типу закриття акваторії на певний час це одне. Блокада зовсім інше. Перше перманентні перешкоди свободі мореплавства це підрив всього існуючого світового порядку і Захід таке без відповіді не залишить — бо це прецедент. Друге — щоб блокада дала ефект вона має бути розтягнутою в часі тобто це постійно тримати сили блокади в морі. Питання на скільки вистачить в Московії сил для цього відкрите.

Тому так ситуація важка. Але не фатальна.