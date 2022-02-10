Заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков рассказал, что думает о "блокаде" российским флотом подходов к украинским портам.

Немного моих скромных мыслей вам в ленту.

1. Основная чисто военная угроза Украине на суше, а не с моря.

2. Чисто действиями с моря Украину ни к чему не принуждают московиты.

3. Сам по себе десант из моря мы можем встретить и достойно дать отпор. Другое дело десант из моря как элемент более широкой наземно-воздушной операции Московии, но это лишь косвенно подтвердит пункт 1.

4. Типа закрытия акватории на время это одно. Блокада совсем другое. Первое перманентное препятствие свободе мореходства это подрыв всего существующего мирового порядка и Запад такое без ответа не оставит — ибо это прецедент. Второе – чтобы блокада дала эффект она должна быть растянута во времени, т.е. это постоянно держать силы блокады в море. Вопрос на сколько хватит у Московии сил для этого открыт.

Поэтому да, ситуация тяжелая. Но не фатальная.