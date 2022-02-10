Россия снимает "блокаду" Азовского моря, но готовит "новую подлость"

Российские учения в Азовском море были отменены.

Россия отказалась от своих планов по перекрытию Азовского моря, в котором ранее планировала провести учение с артиллерийскими стрельбами.

Об этом сообщил руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Морские новости о перекрытии Азовского моря. Без комментариев. Все подчеркнуто. Работаем", — написал он и прикрепил к сообщению фотографию документа, на котором видно, что учения были отменены.

Позже Клименко ответил на уточняющие вопросы и подтвердил, что перекрытие Азовского моря отменяется. Что касается Черного моря, то там пока ситуация остается без изменений. Кроме того, он сообщил, что Россия готовит "новую подлость"

"Нам всем, всем – от читателей и журналистов до экспертов, военных, дипломатов и чиновников, лидеров украинского морского бизнеса – буквально за сутки удалось создать беспрецедентное давление на эту проблему", — написал он.

Как сообщалось ранее, Россия намеревалась перекрыть для учений участки в Черном и Азовском морях для проведения артиллерийских и ракетных стрельб. При этом регионы были выбраны таким образом, чтобы перекрыть доступ к украинским морским портам.

Кроме того в регион будут переброшены все три ракетных крейсера, имеющихся в распоряжении ВМФ РФ.

Клименко тогда сообщал, что такого россияне не проводили за все 8 лет войны и призвал остановить с помощью международного давления на Москву.

Вместе с тем заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков заявил, что ситуация выглядит серьезной, но не фатальной.