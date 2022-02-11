Росія відмовилася від блокади Азовського моря, але цього замало: експерт розповів, чим відповісти Україні

РФ "дала задню", але Україна має дати потужну відповідь

Росія продовжує атакувати Україну. Плани на тиждень під виглядом навчань закрити прохід до українських портів у Чорному та Азовському морях викликали протест МЗС України. В результаті Росія дала задню і скасувала стрілянини в Азовському морі.

Але цього мало, вважає директор Українського інституту морського права та безпеки, юрист-міжнародник Богдан Устименко.

У коментарі "Телеграфу" Богдан Устименко зазначає, що Збройні сили України опублікували карту, яка наочно демонструє, що росіяни роблять – і що вони перекривають, прикриваючись навчаннями.

А перекривати вони мали намір практично все судноплавство в Азовському морі та північно-західній частині Чорного моря. Саме там у період з 13 по 19 лютого країна-агресор має намір проводити стрілянини.

"При цьому росіяни влізли до українського територіального моря, що є прямим порушенням нашого суверенітету. До того ж, стрілянини РФ хоче проводити у безпосередній близькості до українських берегів. За будь-якого нещасного випадку (або спеціально продуманої провокації) ракета може потрапити до українського прибережного населеного пункту. Що може призвести до людських жертв", – каже Богдан Устименко.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Росія перекриває Чорне та Азовське моря: ситуація важка, але не фатальна Заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков розповів, що думає про "блокаду" російським флотом підходів до українських портів.

Він вважає, що дії росіян, які хоч і трохи змінили свої плани, можна охарактеризувати як провокацію.

"Схоже, РФ хоче подивитися – як Україна та міжнародна спільнота реагуватимуть на її витівку. На чергове грубе порушення норм міжнародного права та звичайної людської моралі. МЗС України висловило свій протест. Росіяни дещо відступили. Але цього точно мало, – упевнений експерт. – Необхідно спробувати скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН. Розглядати питання системних порушень Російською Федерацією у Чорному та Азовському морях. На підставі Статуту ООН слід ініціювати створення спеціального допоміжного органу Ради безпеки ООН, який би моніторив ситуацію – і в межах своєї компетенції реагував на порушення міжнародного морського права в Чорноморському регіоні".

Також Богдан Устименко висловив упевненість, що чергову російську провокацію буде розглянуто і на виїзному засіданні Ради національної безпеки і оборони України, яке 11 лютого проходить у Харкові.

Зазначимо, що експерти не відкидають ймовірності вторгнення Росії в Україну з боку морів, у тому числі Азовського. Про таку ймовірність навіть повідомляли іноземні ЗМІ, серед яких The Washington Post.

Про морське протистояння України та військ НАТО з російськими опонентами в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів командувач Військово-морських сил України (7 березня 2014 – 15 квітня 2016), віце-адмірал Сергій Гайдук.