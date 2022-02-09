Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що на найближчому засіданні РНБО Зеленський намагатиметься заспокоїти тривоги українців після приїзду Макрона

У середу, 9 лютого, стало відомо, що чергове засідання Ради національної безпеки та оборони України відбудеться у Харкові. І що туди начебто прибуде президент Володимир Зеленський.

Давайте розбиратися, чому засідання РНБО піде у Харкові і про що там треба говорити.

У Харкові – бо сам Зеленський і розкрутив цю тему у негативному світлі. Відчуває себе винним за заяву, що росіяни можуть захопити Харків.

Треба згладжувати якось це інформаційно. Адже раз у раз йдуть сюжети саме з Харкова в ракурсі його готовності до гіпотетичного вторгнення росіян. Буквально сьогодні на "Дожде" дивився передачу — як харків’яни збирають "тривожні валізки" і таке інше.

Щодо власне заяв за підсумками засідання, гадаю, порушать тему переговорів навколо російсько-українського конфлікту загалом та Мінських угод зокрема. Тим більше, що РНБО засідатиме наступного дня після зустрічі нормандських радників, яка намічена на 10 лютого у Берліні.

Важливий момент – після візитів французького президента Макрона в Москву та Київ пішло багато інформації, ніби він про щось домовився з Путіним, а потім довів це до Зеленського. Ось тільки ніхто не знає, чи погодився Зеленський. Мова нібито про "фінляндизацію" України. Суть терміну в тому, що в обмін на обіцянку "не вторгнення" ми пообіцяємо позаблоковість, а також віддамо на відкуп іншим свою зовнішню та внутрішню політику.

У Києві Макрон запевняв, що такого нічого немає. Але питання лишилися. Думаю, зняти їх й спробують якимись заявами після засідання РНБО.

А так скажуть, мабуть, про те, що до нас прибуло від країн Заходу боєприпасів, озброєння. Як розвивається тероборона, які навчання проходять, як реформується армія (зокрема у ракурсі переходу на контрактну). Все це, власне, належить до компетенції РНБО. Їм треба збити негативний фон, піднятий ідеєю з е-бабусями та е-дідусями.

Коли країна готується до війни, роздача смартфонів пенсіонерам виглядає безглуздо. Всі гроші зараз треба спрямовувати на зміцнення обороноздатності.

Якщо не вводитимуть санкції (а подейкують про таку можливість проти каналу "НАШ"), то все, гадаю, виглядатиме досить аморфно. На рівні заяв. При цьому після таких засідань часто заявляють про якісь плани. Але потім це треба якось законодавчо оформляти. Часто ідеї залишаються ідеями, і заяви – заявами.

Можливо, оскільки сприяє погода, особливих холодів немає, зроблять заяви, що ми опалювальний сезон проходимо і пройдемо успішно. Мовляв, з енергобезпекою все гаразд.

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Я рекомендував би чітко артикулювати – що таке Мінські угоди. Стільки версій, стільки підходів. А є чіткі зобов’язання, які взяла на себе РФ, але вона їх виконує. Мова про безпеку. Обстріли тривають, російські війська не виведені. І ми не можемо говорити про виконання політичної частини, доки не виконано безпекову. Більше того, Росія постійно посилює ситуацію роздачею паспортів, завезенням зброї тощо. Треба на цьому наголошувати. І чітко заявити, що до політичної частини "Мінська", яка багато в чому залежить від України, свою частину – безопану – має виконувати Росія.

Раніше був чіткий консенсус європейців та американців, що саме РФ не виконує Мінських угод. А зараз Франція та Німеччина, таке враження, хитають тему, що Україна не виконує "Мінськ".

І, вважаю, на РНБО треба чітко заявити ці моменти, а також позицію щодо гіпотетичної "фінляндизації" України.