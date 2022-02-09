Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что на ближайшем заседании СНБО Зеленский попытается успокоить тревоги украинцев после приезда Макрона

В среду, 9 февраля, стало известно, что очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины пройдет в Харькове. И что туда якобы прибудет президент Владимир Зеленский.

Давайте разбираться, почему заседание СНБО пойдет в Харькове, и о чем там надо говорить.

В Харькове – потому что сам Зеленский и раскрутил эту тему в негативном свете. Чувствует себя виноватым за заявление, что россияне могут захватить Харьков.

Надо сглаживать как-то это информационно. Ведь то и дело идут сюжеты именно из Харькова в ракурсе его готовности к гипотетическому вторжению россиян. Буквально сегодня на "Дожде" смотрел передачу – как харьковчане собирают "тревожные чемоданчики" и так далее.

Что до собственно заявлений по итогам заседания, думаю, поднимут тему переговоров вокруг российско-украинского конфликта в целом и Минских соглашений в частности. Тем более, что СНБО будет заседать на следующий день после встречи нормандских советников, которая намечена на 10 февраля в Берлине.

Важный момент – после визитов французского президента Макрона в Москву и Киев пошло много информации, будто он о чем-то договорился с Путиным, а потом довел это до Зеленского. Вот только никто не знает, согласился ли Зеленский. Речь якобы о "финляндизации" Украины. Суть термина в том, что в обмен на обещание "не вторжения" мы пообещаем внеблоковость, а также отдадим на откуп другим свою внешнюю и внутреннюю политику.

В Киеве Макрон уверял, что ничего такого нет. Но вопросы остались. Думаю, снять их и попытаются какими-то заявлениями после заседания СНБО.

А так скажут, наверное, о том, сколько к нам прибыло от стран Запада боеприпасов, вооружения. Как развивается терроборона, какие учения проходят, как реформируется армия (в том числе в ракурсе перехода на контрактную). Всё это, собственно относится к компетенции СНБО. Им надо сбить негативный фон, поднятый идеей с е-бабусями и е-дедусями.

Когда страна готовится к войне, раздача смартфонов пенсионерам выглядит нелепо. Все средства сейчас надо направлять на укрепление обороноспособности.

Если не будут вводить санкции (а поговаривают о такой возможности против канала "НАШ"), то всё, думаю, будет выглядеть достаточно аморфно. На уровне заявлений. При этом после таких заседаний часто заявляют о каких-то планах. Но потом это надо как-то законодательно оформлять. А часто идеи остаются идеями, и заявления – заявлениями.

Возможно, так как благоприятствует погода, особых холодов нет, сделают заявления, что мы отопительный сезон проходим и пройдем успешно. Мол, с энергобезопасностью всё в порядке.

Читайте также: Категория Украина Дата вторжения России уже известна? Важный прогноз Однако прогнозы украинских синоптиков говорят совсем другом.

Я бы рекомендовал четко артикулировать – что такое Минские соглашения. Столько версий, столько подходов. А есть четкие обязательства, которые взяла на себя РФ, но она их не выполняет. Речь о безопасностной части. Обстрелы продолжаются, росс-войска не выведены. И мы не можем говорить о выполнении политической части, пока не выполнена безопасностная. Более того – Россия постоянно усугубляет ситуацию раздачей паспортов, завозом оружия и так далее. Надо на этом делать упор. И четко заявить, что до политической части "Минска", которая во многом зависит от Украины, свою часть – безопаностную – должна выполнять Россия.

Ранее был четкий консенсус европейцев и американцев, что именно РФ не выполняет Минские соглашения. А сейчас Франция и Германия, такое впечатление, качают тему, что Украина не выполняет "Минск".

И, считаю, на СНБО надо четко заявить эти моменты, а также позицию по гипотетической "финляндизации" Украины.