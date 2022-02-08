Українцям подарують смартфони: кому Зеленський обіцяє безкоштовні гаджети

Програма Зеленського має запрацювати вже цієї весни.

Кожному вакцинованому від коронавірусу українському пенсіонеру віком понад 60 років президент України Володимир Зеленський пообіцяв видати по сучасному смартфону з пільговим тарифом на інтернет-послуги. Програма запрацює вже цієї весни.

Відповідна заява глави держави прозвучала у вівторок, 8 січня, під час "Diia summit".

За словами Зеленського, таким чином влада хоче підтримати рівний доступ усіх українців до цифрових послуг.

"Переваги цифрової держави мають бути доступні всім, незалежно від віку… Держава у смартфоні – для всіх", — заявив президент, зазначивши, що програму запустять вже цієї весни.

Президент додав, що сьогодні цифровими послугами в Україні користується близько 14 мільйонів громадян, хоча ще три роки в тому "Держава в смартфоні" була справжнім викликом.

Крім того, Зеленський анонсував нову послугу в "Дії", завдяки якій кожен українець зможе впливати на рішення уряду. Мова про опитування серед користувачів додатку, які назвали проєктом електронної демократії.

Результати опитування допоможуть владі дізнатися думку громадян України, а команді "Дії" — розробляти нові корисні функції для застосунку.

Нагадаємо, що наразі в Україні усі повністю вакциновані від коронавірусу громадяни віком 18+ можуть отримати 1000 гривень компенсації від держави. Кошти можна витратити лише на певний перелік послуг, а з 24 січня громадянам віком 60+ дозволили витрачати ці гроші на купівлю ліків. Вже в лютому влада пообіцяла пенсіонерам дати можливість оплатити з них комунальні послуги.

Крім того, незабаром гроші за вакцинацію даватимуть і підліткам віком від 14 до 18 років. Крім уже відомих способів витратити їх, на кшталт подорожей, кінотеатрів та покупок книг, молоді українці також зможуть скористатися цими грошима для оплати освітніх курсів, програм чи занять.