Головне про "ковідну тисячу": як отримати її без смартфона і чи виплатять за вакцинацію у 2022 році

Виплата віртуальних грошей громадянам із двома щепленнями триватиме майже до кінця 2022 року.

В Україні продовжується виплата тисячі гривень за повний курс вакцинації. Українці вже витратили понад 200 млн гривень, але все ж таки залишаються питання у громадян, які не мають смартфона або технології NFC.

Як отримати "ковідну тисячу" пенсіонерам без смартфона

Люди, які не мають смартфонів і "Дії" зможуть отримати 1000 грн за вакцинацію, але пізніше — у другому або третьому кварталі 2022 року.

В уряді стверджують, що розробляють механізм, завдяки якому такі громадяни зможуть отримати та витратити ці гроші.

Слід зазначити, що з 24 січня українські громадяни віком від 60 років зможуть використати кошти на придбання ліків.

Як витратити "ковідну тисячу" без технології NFC

Якщо в смартфоні відсутня функція NFC (технологія бездротової передачі даних між пристроями), то як варіант можна розрахуватися за книги, квитки або абонемент в спортзал в інтернеті на сайтах.

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Чи можна отримати "ковідну тисячу", якщо друга доза вакцинації отримана у 2022 році

1 тисячу гривень у рамках програми "єПідтримка" може отримати кожен українець, який щепленний 2-ма дозами, тобто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу. Програма стартувала з 19 грудня 2021 року і діятиме протягом усього 2022 року.

Зазначимо, що Україна увійшла до нової хвилі епідемії, на ранок 24 січня у західних регіонах країни фіксують сплеск захворюваності на коронавірус. Влада вкотре закликає українців вакцинуватися, оскільки це єдиний спосіб зупинити епідемію.