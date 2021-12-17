МОЗ розширило список категорій громадян, яким потрібна обов’язкова вакцинація

Список обов’язкової вакцинації від коронавірусу розширюється.

В Україні було розширено список підприємств, чиї працівники мають пройти процедуру вакцинації в обов’язковому порядку.

Про це йдеться у повідомленні Кабінету Міністрів.

Зазначається, що на час карантину з метою недопущення подальшого розповсюдження інфекції було прийнято рішення запровадити обов’язкову вакцинацію для працівників організацій з наступних категорій:

центральні органи влади та їх територіальні підрозділи;

місцеві держадміністрації та їх структури;

навчальні та наукові заклади, включаючи дошкільну, позашкільну, середню, вищу та професійну підготовку незалежно від їх форми власності або типу;

органи місцевого самоврядування;

заклади охорони здоров’я;

комунальні підприємства, установи та організації.

Відповідний указ Кабміну набуде чинності через місяць після дати оприлюднення, щоб невакциновані громадяни мали певний запас часу на проходження курсу імунізації.

Звільняються від необхідності обов’язкової вакцинації лише люди, які мають абсолютні протипоказання для отримання щеплень.

Як повідомлялося раніше, в Україні схвалили практику запровадження бустерних доз вакцини, проте наразі їх можуть отримати лише окремі категорії населення.