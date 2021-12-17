Минздрав расширил список категорий граждан, которым нужна обязательная вакцинация

Список по обязательной вакцинации от коронавируса расширяется.

В Украине был расширен список предприятий, чьи сотрудникам предстоит пройти процедуру вакцинации в обязательном порядке.

Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.

Отмечается, что на время карантина с целью недопущения дальнейшего распространения инфекции было принято решение ввести обязательную вакцинацию для сотрудников организаций из следующих категорий:

центральные органы власти и их территориальные подразделения;

местные госадминистрации и их структуры;

учебные и научные заведения, включая дошкольной, внешкольной, средней, высшей и профессиональной подготовки вне зависимости от их формы собственности или типа;

органы местного самоуправления;

заведения здравоохранения;

коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Соответствующий указ Кабмина вступит в силу спустя месяц после даты обнародования, чтобы у невакцинированных граждан был определенный запас времени на прохождение курса иммунизации.

Освобождаются от необходимости обязательной вакцинации только люди, имеющие абсолютные противопоказания для получения прививок.

Как сообщалось ранее, в Украине одобрили практику введения бустерных доз вакцины, однако в настоящее время их могут получить только отдельные категории населения.