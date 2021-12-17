Минздрав расширил список категорий граждан, которым нужна обязательная вакцинация
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Список по обязательной вакцинации от коронавируса расширяется.
В Украине был расширен список предприятий, чьи сотрудникам предстоит пройти процедуру вакцинации в обязательном порядке.
Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.
Отмечается, что на время карантина с целью недопущения дальнейшего распространения инфекции было принято решение ввести обязательную вакцинацию для сотрудников организаций из следующих категорий:
- центральные органы власти и их территориальные подразделения;
- местные госадминистрации и их структуры;
- учебные и научные заведения, включая дошкольной, внешкольной, средней, высшей и профессиональной подготовки вне зависимости от их формы собственности или типа;
- органы местного самоуправления;
- заведения здравоохранения;
- коммунальные предприятия, учреждения и организации.
Соответствующий указ Кабмина вступит в силу спустя месяц после даты обнародования, чтобы у невакцинированных граждан был определенный запас времени на прохождение курса иммунизации.
Освобождаются от необходимости обязательной вакцинации только люди, имеющие абсолютные противопоказания для получения прививок.
Как сообщалось ранее, в Украине одобрили практику введения бустерных доз вакцины, однако в настоящее время их могут получить только отдельные категории населения.
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