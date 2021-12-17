Укр

Минздрав расширил список категорий граждан, которым нужна обязательная вакцинация

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вакцинация
Вакцинация

Список по обязательной вакцинации от коронавируса расширяется.

В Украине был расширен список предприятий, чьи сотрудникам предстоит пройти процедуру вакцинации в обязательном порядке.

Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.

Отмечается, что на время карантина с целью недопущения дальнейшего распространения инфекции было принято решение ввести обязательную вакцинацию для сотрудников организаций из следующих категорий:

  • центральные органы власти и их территориальные подразделения;
  • местные госадминистрации и их структуры;
  • учебные и научные заведения, включая дошкольной, внешкольной, средней, высшей и профессиональной подготовки вне зависимости от их формы собственности или типа;
  • органы местного самоуправления;
  • заведения здравоохранения;
  • коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Соответствующий указ Кабмина вступит в силу спустя месяц после даты обнародования, чтобы у невакцинированных граждан был определенный запас времени на прохождение курса иммунизации.

Освобождаются от необходимости обязательной вакцинации только люди, имеющие абсолютные противопоказания для получения прививок.

Как сообщалось ранее, в Украине одобрили практику введения бустерных доз вакцины, однако в настоящее время их могут получить только отдельные категории населения.

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Теги:
#Кабмин #Коронавирус #Covid-19
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