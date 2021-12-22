"Тисяча Зеленського": куди українці вже витратили понад 200 млн гривень

В Україні з 19 грудня стартувала програма заохочення вакцинованого від коронавірусу населення.

У народі її вже прозвали "Вовиною тисячею". За перші дні функціонування через додаток "Дія" на отримання коштів претендують понад 4,5 млн громадян, а 2,3 млн — вже можуть витрачати отримані кошти.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Він також розповів, що найчастіше українці витрачали гроші на книги та кіно, квитки на потяги замкнули трійку лідерів. Театри, концерти та спортивні зали користуються меншою популярністю. Загалом на підтримку цих сфер українці вже витратили 206 млн грн.

На отримання грошей за вакцинацію претендувати можуть щеплені від коронавірусу повнолітні громадяни. Для цього потрібно оформити спеціальну картку "єПідтримка" в одному з 6 банків:

А-Банк

Альфа Банк

ПриватБанк

Укргазбанк

Monobank

Ощадбанк

Найближчим часом перелік розшириться ще на 13 закладів. Такі карти вже відкрили 5,5 млн українців.

Після відкриття картки встановлюєте програму "Дія" та перевіряєте наявність "зеленого" сертифіката про вакцинацію. У розділі послуги — клікаєте на "єПідтримка", вибираєте картку та подаєте заявку. Щоб отримати кошти до Нового року, потрібно встигнути замовити виплату до 29 грудня.

Також у деяких банках-партнерах вже готуються випускати звичайні, пластикові картки для отримання грошей за "єПідтримкою". Наступного року до такого виду надання послуги вдадуться більшість фінустанов-учасників програми.

Раніше "Телеграф" писав про дискусію навколо "Вовиної тисячі" — як її витратити і чи можна направити на благодійність. Інші українці діляться псевдо-лайфхаками покупки товарів, для яких виплати не призначені.

Витратити гроші можна на сферу культури, спорту, транспорту, а для старшого покоління обіцяли відкрити можливість оплати ліків.