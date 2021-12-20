Брати або "залишити старим": у мережі розгорілися неабиякі суперечки через тисячу Зеленського

В Україні вже почали одержувати 1000 гривень за повний курс вакцинації від коронавірусу.

Способи її ефективної витрати продовжують обговорюватися в мережі. Так, економіст і засновник Незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Михайло Кухар вважає, що багато його друзів тисячу не візьмуть, залишивши "старим".

Про це він написав на сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Пост породив неабияку дискусію. Частина коментаторів погодилася з Кухаром, зауваживши, що вже відмовилися від отримання такого виду доходу. Інші дорікнули автору в моралізаторстві та нагадали, що витрати можливі у деяких вразливих галузях країни.

Зокрема про свою витрату "Вовиної тисячі" розповів політтехнолог Дмитро Раїмов.

Народилися і варіанти, куди можна було б ефективно спрямувати кошти. Також користувачі запропонували кілька альтернатив для тих, хто бажає допомогти нужденним. Серед варіантів — адресна допомога та покупка книг для військових та дитбудинків.

Перелік установ де можна витрачати кошти "єПідтримки" — залізничні та авіаперевізники в Україні, кіно, театри, музеї, книгарні, спортцентри, виставкові та концертні зали.

Раніше "Телеграф" писав, що витратити на ліки тисячу за вакцинацію зможуть лише ті, чий вік 60+. Отримати її поки що можна лише через додаток "Дія". Інші можливості планують додати у 2022 році.