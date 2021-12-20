Рус

Брати або "залишити старим": у мережі розгорілися неабиякі суперечки через тисячу Зеленського

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
158
Тисячу за програмою "еПідтримка" можна використати протягом 4 місяців Новина оновлена 20 грудня 2021, 17:34
Тисячу за програмою "еПідтримка" можна використати протягом 4 місяців

В Україні вже почали одержувати 1000 гривень за повний курс вакцинації від коронавірусу.

Способи її ефективної витрати продовжують обговорюватися в мережі. Так, економіст і засновник Незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Михайло Кухар вважає, що багато його друзів тисячу не візьмуть, залишивши "старим".

Про це він написав на сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Пост породив неабияку дискусію. Частина коментаторів погодилася з Кухаром, зауваживши, що вже відмовилися від отримання такого виду доходу. Інші дорікнули автору в моралізаторстві та нагадали, що витрати можливі у деяких вразливих галузях країни.

Зокрема про свою витрату "Вовиної тисячі" розповів політтехнолог Дмитро Раїмов.

Народилися і варіанти, куди можна було б ефективно спрямувати кошти. Також користувачі запропонували кілька альтернатив для тих, хто бажає допомогти нужденним. Серед варіантів — адресна допомога та покупка книг для військових та дитбудинків.

Перелік установ де можна витрачати кошти "єПідтримки" — залізничні та авіаперевізники в Україні, кіно, театри, музеї, книгарні, спортцентри, виставкові та концертні зали.

Раніше "Телеграф" писав, що витратити на ліки тисячу за вакцинацію зможуть лише ті, чий вік 60+. Отримати її поки що можна лише через додаток "Дія". Інші можливості планують додати у 2022 році.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Тисяча #1000 гривень #Тисяча гривень
Тисячу за програмою "еПідтримка" можна використати протягом 4 місяців
Україна
Брати або "залишити старим": у мережі розгорілися неабиякі суперечки через тисячу Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Тисячу за програмою "еПідтримка" можна використати протягом 4 місяців
Брати або "залишити старим": у мережі розгорілися неабиякі суперечки через тисячу Зеленського
Дата публікації
Категорія
Петро Порошенко
Порошенка підозрюють у держзраді: за що та чим відповіли у лідера "Євросолідарності"
Дата публікації
Категорія
Чимало бізнесменів проти нововведень у вигляді РРО
Нові правила: кому з підприємців доведеться мати касовий апарат у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Богдан особисто привів Арахамію до "Слуги народу"
Андрій Богдан озвучив найбільшу помилку команди Зеленського
Дата публікації
Категорія
Як не стати жертвою здирників з фінкомпаній
З українців вибивають "липові" борги, використовуючи продажних нотаріусів: як працює схема