Підтримка поки не для всіх: в Офісі президента розповіли, коли українці без "Дії" зможуть отримати "Вовину тисячу"

Для громадян без додатка "Дія" та смартфонів така можливість з'явиться ще не скоро

Повністю вакциновані від коронавірусу громадяни можуть отримати 1000 гривень підтримки від держави. Така можливість передбачена лише для тих, у кого є додаток "Дія" та цифрові застосунки банків. Інші шляхи зарахування коштів поки відсутні, але мають запрацювати у другому півріччі 2022 року.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

За його словами, українці без смартфонів зможуть взяти участь у програмі "єПідтримка" з другого кварталу або другого півріччя 2022 року.

"Для тих людей, які не будуть в змозі отримати кошти цифровим способом або через відсутність додатку "Дія", або через відсутність цифрового банкінгу, або через відсутність пластикових карток, буде в другому кварталі або в другому півріччі (2022 року – ред.) запропонований механізм отримання цих коштів", — заявив заступник голови ОП.

Шурма додав, що влада зробила ставку на цифровий канал отримання цих коштів, тобто через додаток "Дія" і онлайн-банкінг, як найбільш ефективний і найшвидший. При цьому в ОП зазначили, що тисячу за вакцинацію від коронавірусу держава виплачує протягом трьох — чотирьох днів, а у деяких банках виплата відбувається майже миттєво (Monobank, "Альфа-Банк" та "А-банк").

Варто зазначити, що за "Вовину тисячу" можна придбати квитки в кіно/театри або на поїзд/літак, а також книги чи абонементи для заняття спортом. Останні зміни обіцяють дати можливість витратити гроші також і в аптеках.

При цьому з’являється все більше "ділків", які прагнуть обміняти віртуальну тисячу на реальні гроші.

Також "Телеграф" повідомляв про перший випадок, коли "підприємливі" українці обійшли систему витрат за "Вовину тисячу" і змогли з карти придбати алкогольні напої.