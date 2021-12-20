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Поддержка пока не для всех: в Офисе президента рассказали, когда украинцы без "Дии" смогут получить "Вовину тысячу"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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1000 за вакцинацию могут получить только пользователи приложения "Дия" Новость обновлена 20 декабря 2021, 16:04
1000 за вакцинацию могут получить только пользователи приложения "Дия"

Для граждан без приложения "Дия" и смартфонов такая возможность появится еще не скоро

Полностью вакцинированные от коронавируса граждане могут получить 1000 гривен поддержки от государства. Такая возможность предусмотрена только для тех, кто имеет приложение "Дия" и цифровые приложения банков. Другие пути зачисления средств отсутствуют, но должны заработать во втором полугодии 2022 года.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

По его словам, украинцы без смартфонов смогут принять участие в программе "еПоддержка" со второго квартала или второго полугодия 2022 года.

"Для тех людей, которые не будут в состоянии получить средства цифровым способом либо из-за отсутствия приложения "Дия", либо из-за отсутствия цифрового банкинга, либо из-за отсутствия пластиковых карт, будет во втором квартале или во втором полугодии (2022 года – ред.) предложенный механизм получение этих средств", — заявил заместитель председателя ОП.

Шурма добавил, что власти сделали ставку на цифровой канал получения этих средств, то есть через приложение "Дия" и онлайн-банкинг, как наиболее эффективное и быстрое. При этом в ОП отметили, что тысячу за вакцинацию от коронавируса государство выплачивает в течение трех — четырех дней, а в некоторых банках выплата производится почти мгновенно (Monobank, "Альфа-Банк" и "А-банк").

Стоит отметить, что за "Вовину тысячу" можно приобрести билеты в кино/театры или поезд/самолет, а также книги или абонементы для занятия спортом. Последние изменения обещают дать возможность потратить деньги также и в аптеках.

При этом появляется все больше "дельцов", стремящихся обменять виртуальную тысячу на реальные деньги.

Также "Телеграф" сообщал о первом случае, когда "предприимчивые" украинцы обошли систему затрат на "Вовину тысячу" и смогли с карты приобрести алкогольные напитки.

Теги:
#Украина #Вакцинация #Коронавирус #Тысяча гривень #Covid-19
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