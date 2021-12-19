"Нобелівську премію видати": у мережі показали, як купити пиво на "тисячу Зеленського"

"Тестери" вже зламали систему.

В Україні офіційно стартувала роздача 1000 гривень у рамках програми підтримки постраждалих від карантину галузей економіки. Попри те, що їх можна витратити лише на певні категорії покупок, українці все ж таки придумали, як обійти обмеження.

Одним із таких "лайфхаків" похвалився мешканець Харкова у телеграм-каналі "Труха".

"Придумано, як можна витратити 1000 за вакцинацію. Все просто – прийшов у кіно, пройшов на бар, купив пивка", – йдеться у повідомленні.

Українець вигадав, як витратити "тисячу Зеленського" на пиво

Варто зазначити, що покупка викликала неабияку дискусію у коментарях. Зокрема, було встановлено, що подібні купівлі можна здійснювати не в кожному кінотеатрі, а лише в тому, де бар зареєстрований на те саме підприємство.

Також користувачі пишуть, що можна витратити гроші у книгарнях, купуючи там не лише книги, а й, наприклад, іграшки.

Як повідомлялося раніше, програма за якою можна отримати гроші за вакцинацію стартувала 19 грудня, проте отримати кошти можна було раніше. Вказану суму можна витратити на низку послуг, серед яких купівля квитків на потяги або літаки в межах України, відвідування музеїв, кінотеатрів, спортзалів та інше.

Старшому поколінню ж запропонували альтернативу, так люди у віці 60+ незабаром матимуть можливість витратити ці гроші на ліки.